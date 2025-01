Destino brasileiro fica entre os dez mais acolhedores do mundo em 2025

Se existe algo que faz toda a diferença em uma viagem, é a hospitalidade. Afinal, quem não gosta de ser bem recebido e ter experiências inesquecíveis? E em 2025, um destino brasileiro se destacou entre os 10 lugares mais acolhedores do mundo, no 13º Traveller Review Awards da Booking.com.

Leia também: De Norte a Sul, cinco praias incríveis para você se apaixonar no ES

A premiação anual reconhece parceiros de viagem de mais de 200 países e territórios, considerando mais de 360 milhões de avaliações verificadas na plataforma.

Os dez destinos mais acolhedores do mundo!

De pequenas cidades medievais na Europa a refúgios tropicais na Ásia, a lista deste ano inclui lugares fascinantes que encantam viajantes do mundo todo. Além disso, os premiados destacam a hospitalidade e a diversidade de experiências ao redor do planeta. Entre eles, Urubici, em Santa Catarina, foi o destino brasileiro reconhecido entre os mais acolhedores do planeta!

Urubici: um refúgio na Serra Catarinense

Localizada na região serrana de Santa Catarina, Urubici é um verdadeiro paraíso para quem busca natureza, aventura e tranquilidade.

A cidade é conhecida por suas temperaturas baixas no inverno e por suas paisagens cinematográficas, compostas por cânions, cachoeiras e formações rochosas impressionantes.

Vale lembrar que o destino também entrou para o top dos 10 melhores destinos de inverno do Brasil no Prêmio Melhores Destinos 2024/2025! Dentre os destaques de Urubici, você precisa conhecer:

Morro da Igreja e Pedra Furada: um dos cartões-postais da cidade, com uma vista espetacular e uma formação rochosa icônica.

um dos cartões-postais da cidade, com uma vista espetacular e uma formação rochosa icônica. Cachoeira Véu de Noiva: uma queda d’água que parece um véu esbranquiçado descendo pelo paredão rochoso.

uma queda d’água que parece um véu esbranquiçado descendo pelo paredão rochoso. Cânion Espraiado : um desafio extra para os aventureiros, com trilhas que levam a mirantes de tirar o fôlego.

: um desafio extra para os aventureiros, com trilhas que levam a mirantes de tirar o fôlego. Cascata do Avencal: uma queda impressionante de 100 metros, perfeita para fotos inesquecíveis.

uma queda impressionante de 100 metros, perfeita para fotos inesquecíveis. Vale do Rio Canoas: um refúgio tranquilo para caminhadas e momentos de conexão com a natureza.

Cascata do Avencal – Foto: Thiago Makowsk

Então, se ainda não conhece Urubici, essa pode ser a chance perfeita para colocar esse destino no seu radar. Com uma recepção calorosa e paisagens impressionantes, essa joia da Serra Catarinense tem tudo para conquistar os turistas que buscam novas experiências em meio à natureza!

Além de Urubici, outros 9 destinos ao redor do mundo também se destacaram pela hospitalidade.

Confira a lista completa:

Cazorla, Espanha: uma joia histórica cercada por montanhas, perfeita para os amantes da natureza.

uma joia histórica cercada por montanhas, perfeita para os amantes da natureza. Chester, Reino Unido: uma cidade charmosa, com ruas de pedra e arquitetura medieval preservada.

uma cidade charmosa, com ruas de pedra e arquitetura medieval preservada. Ko Lanta, Tailândia: uma ilha paradisíaca, com praias desertas e um pôr do sol de tirar o fôlego.

uma ilha paradisíaca, com praias desertas e um pôr do sol de tirar o fôlego. Manizales, Colômbia: no coração da região cafeeira, essa cidade combina cultura e belas paisagens montanhosas.

no coração da região cafeeira, essa cidade combina cultura e belas paisagens montanhosas. Orvieto, Itália: um vilarejo italiano encantador, famoso por seu vinho e sua impressionante catedral gótica.

um vilarejo italiano encantador, famoso por seu vinho e sua impressionante catedral gótica. Quedlinburg, Alemanha: uma cidadezinha de contos de fadas, com casas de madeira e um passado medieval fascinante.

uma cidadezinha de contos de fadas, com casas de madeira e um passado medieval fascinante. Sigiriya, Sri Lanka: conhecida por sua imponente fortaleza de pedra e paisagens deslumbrantes.

conhecida por sua imponente fortaleza de pedra e paisagens deslumbrantes. St. Augustine, Estados Unidos: o charme colonial e as praias douradas fazem dessa cidade um destino imperdível.

o charme colonial e as praias douradas fazem dessa cidade um destino imperdível. Taupo, Nova Zelândia: localizada às margens de um enorme lago vulcânico, é um paraíso para os aventureiros.

localizada às margens de um enorme lago vulcânico, é um paraíso para os aventureiros. Urubici, Brasil: o destino brasileiro que encantou viajantes do mundo todo!

Como é a definição do prêmio?

A escolha dos vencedores do Traveller Review Awards é baseada nas avaliações reais dos viajantes na Booking.com. Para receber o prêmio, hotéis e pousadas precisam ter uma nota média de pelo menos 8 de 10, com no mínimo 3 avaliações.

As avaliações são feitas apenas por hóspedes e clientes que realmente utilizaram os serviços, garantindo que as notas reflitam experiências autênticas. Já os destinos premiados foram escolhidos com base na proporção de acomodações bem avaliadas em cada cidade ou região, considerando apenas locais com um número significativo de premiados.

Fonte: Melhores Destinos