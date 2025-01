Doze parques acessíveis, com benefícios para PcD e neurodivergentes

Parques podem proporcionar momentos únicos na vida de muitos viajantes, mas para isso ser possível a todos, é essencial existir parques acessíveis!

Na busca por mais inclusão social, felizmente, cada vez mais parques são projetados com acessibilidade para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou algum tipo neurodiversidade. Por isso, selecionamos alguns parques brasileiros que oferecem recursos para pessoas com necessidades de acessibilidade e podem ser aproveitados por todos!

Parques de diversões acessíveis

1. Beto Carrero World – Penha, Santa Catarina

Foto: Divulgação

O Beto Carrero World é o maior parque temático da América Latina e uma excelente opção de passeio. Ele não exige uma grande logística para ser visitado e é a pedida perfeita para famílias que desejam muita diversão – além dos recursos que tornam o parque acessível.

Onde: Rod. Beto Carrero World – Praia de Armação do Itapocorói, Penha (SC);

Rod. Beto Carrero World – Praia de Armação do Itapocorói, Penha (SC); Pessoa com autismo ou com deficiência: INGRESSO GRATUITO;

INGRESSO GRATUITO; Acompanhante : meia-entrada;

: meia-entrada; Ingresso cortesia: deve ser reservado no site oficial com uma semana de antecedência.

“O passaporte Kelly é um convite mágico que dá gratuidade para um dia de parque para pessoas com deficiência intelectual e múltipla, autismo, síndromes e doenças neurológicas raras (síndrome de down, autismo, deficiências múltiplas e síndromes raras de quadro com comprometimento cognitivo moderado/grave e com comprometimento motor, necessidade de dispositivos). Além de dar meia-entrada para um acompanhante maior de idade.”

2. Hopi Hari – Vinhedo, São Paulo

O Hopi Hari fica em Vinhedo, no interior de São Paulo. Ao todo, o lugar oferece mais de 40 atrações para adultos e crianças, em uma área de 760 mil metros quadrados.

Visitantes com algum tipo de deficiência, seja permanente ou temporária, recebem atendimento especializado no SAV (Serviço de Atendimento ao Visitante), onde receberá um mapa do parque personalizado para ele, indicando os locais acessíveis para aproveitar melhor o passeio.

Onde: Rod. dos Bandeirantes, km 72, Vinhedo (SP);

Rod. dos Bandeirantes, km 72, Vinhedo (SP); Pessoa com autismo ou com deficiência: INGRESSO GRATUITO (*com exceção nos eventos especiais e exclusivos);

INGRESSO GRATUITO (*com exceção nos eventos especiais e exclusivos); Acompanhante : meia-entrada;

: meia-entrada; Ingresso cortesia: o passaporte do Programa Código Azul deve ser retirado na bilheteria do parque com RG e cartão BPC do visitante (saiba mais aqui).

“O Hopi Hari concede gratuidade de Passaporte a pessoas com deficiência permanente e autismo. Para ter acesso, basta apresentar um documento de identificação com foto e cartão de Benefício de Prestação Continuada (BPC) da Assistência Social, ou um documento emitido pelo INSS, no balcão Indikamentu, ao lado direito das catracas.”

3. Terra Mágica Florybal – Canela, Rio Grande do Sul

O parque temático Terra Mágica Florybal reúne atrações variadas, voltadas principalmente para crianças. Por lá, você encontrará réplicas de dinossauros, playground, cinema 7D, simulador de montanha-russa, mina e cascata de chocolate, réplicas de animais, trenzinho, apresentação com personagens e outras atrações.

A Terra Mágica Florybal é um parque acessível. O lugar conta com trajeto 80% acessível a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Também são disponibilizadas scooters elétricas para locação junto à bilheteria.

Onde: Rodovia RS-466, 1630 – Jardim dos Pinheiros II, Canela (RS);

Rodovia RS-466, 1630 – Jardim dos Pinheiros II, Canela (RS); Pessoa com autismo ou com deficiência: INGRESSO GRATUITO;

INGRESSO GRATUITO; Acompanhante : ingresso com valor promocional de R$ 75;

: ingresso com valor promocional de R$ 75; Ingresso cortesia: deve ser reservado no site oficial (passaporte PCD + acompanhante) e retirado na bilheteria após apresentação de laudo médico.

4. Parque da Mônica – São Paulo, São Paulo

O Parque da Mônica é um parque de diversão temático dos personagens criados por Maurício de Sousa. O local oferece atualmente 22 atrações interativas e educativas, sendo uma ótima pedida para curtir em família na capital paulista.

Todos os dias, a primeira hora de funcionamento do parque tem menos estímulos sonoros e visuais para as pessoas que precisam de acessibilidade no parque. Além disso, o parque tem uma Sala do Silêncio e adota várias ações para acolher esse público.

Onde: Av. das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba, Marginal Pinheiros, São Paulo (SP);

Av. das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba, Marginal Pinheiros, São Paulo (SP); Pessoa com autismo ou com deficiência até 17 anos: INGRESSO GRATUITO (*quantidade limitada);

INGRESSO GRATUITO (*quantidade limitada); Pessoa com autismo ou com deficiência a partir de 18 anos: ingresso com valor promocional de R$ 95;

ingresso com valor promocional de R$ 95; Acompanhante : ingresso com valor promocional de R$ 95;

: ingresso com valor promocional de R$ 95; Ingresso cortesia: deve ser reservado aqui e retirado na bilheteria do parque com o documento comprobatório (laudo médico), com RG ou Certidão de Nascimento.

5. Cidade da Criança – São Bernardo do Campo, São Paulo

Localizado em uma área arborizada de São Bernardo do Campo, o parque Cidade da Criança oferece diversas opções de entretenimento para toda a família, incluindo brinquedos acessíveis e fazendinha.

Onde: Rua Tasman, 600 – São Bernardo do Campo (SP);

Rua Tasman, 600 – São Bernardo do Campo (SP); Pessoa com autismo ou com deficiência: INGRESSO GRATUITO;

INGRESSO GRATUITO; Acompanhante: ingresso gratuito;

ingresso gratuito; Ingresso cortesia: deve ser retirado na bilheteria após apresentação de documento comprobatório (veja mais aqui).

“PCD tem cortesia e tem direito a um acompanhante adulto (maior de 18 anos) que também é cortesia e tem prioridade na fila. É necessário apresentar laudo e carteirinha na bilheteria do parque no dia da visita. Esse ingresso só está disponível na bilheteria do parque.”

6. Alpen Park – Canela, Rio Grande do Sul

O Alpen Park é o maior complexo de aventura, diversão e entretenimento da Serra Gaúcha. Se você estiver em Gramado e região, vale muito a pena colocar o parque no seu roteiro de viagem. São surpreendentes 60 mil metros quadrados de área verde com vistas de tirar o fôlego e acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida (se necessário, os funcionários também podem ajudar os visitantes).

O PCD e um acompanhante podem acessar os brinquedos pelo desembarque, sem precisar ficar na fila. Além disso, deve solicitar orientações a um monitor quanto às restrições do brinquedo. As atividades são cobradas separadamente, conforme a escolha do visitante.

Onde: Rodovia Arnaldo Oppitz, 901 – São João, Canela (RS)

Rodovia Arnaldo Oppitz, 901 – São João, Canela (RS) Pessoa com autismo ou com deficiência: INGRESSO GRATUITO (acesso ao parque) + meia-entrada em todas as modalidades de ingressos para a pessoa com deficiência;

INGRESSO GRATUITO (acesso ao parque) + meia-entrada em todas as modalidades de ingressos para a pessoa com deficiência; Acompanhante: ingresso gratuito de acesso ao parque + meia-entrada em todas as modalidades de ingressos para a pessoa com deficiência (veja mais aqui).

7. Snowland – Gramado, Rio Grande do Sul

No parque Snowland o foco são as atrações com neve! Além de simulador 3D e pista de patinação, o complexo de lazer também conta com uma Montanha de Neve, onde é possível praticar esqui, snowboard.

O legal é que pessoas com mobilidade reduzida também podem curtir o passeio. Segundo a direção do parque, esse público pode descer de boia na neve e aproveitar outros espaços do lugar devido à acessibilidade e equipe treinada.

Onde: RS-235 – R. Linha Carazal, 9009, Gramado (RS)

RS-235 – R. Linha Carazal, 9009, Gramado (RS) Pessoa com autismo ou com deficiência: INGRESSO GRATUITO PARA CADEIRANTES, meia-entrada para demais PCDs

INGRESSO GRATUITO PARA CADEIRANTES, meia-entrada para demais PCDs Acompanhante: meia-entrada

“Concedido para o PCD mais um acompanhante mediante apresentação de documento oficial com foto e cartão de benefício de prestação continuada da assistência social BPC ou documento emitido pelo INSS.”

8. Hello Park – São Paulo, São Paulo

Onde o “touch significa correr e pular”, é claro que a criançada não pode ficar parada. O Hello Park em São Paulo é um parque multimídia que instiga a curiosidade dos pequenos em todos os espaços.

Os visitantes devem buscar informação sobre cada brincadeira e atividade acessível logo na chegada do parque (algumas atrações podem ser desconfortáveis para pessoas com TEA).

Onde: Avenida das Nações Unidas, 22540 – Jurubatuba, São Paulo (SP);

Avenida das Nações Unidas, 22540 – Jurubatuba, São Paulo (SP); Pessoa com autismo ou com deficiência até 17 anos: INGRESSO GRATUITO;

INGRESSO GRATUITO; Pessoa com autismo ou com deficiência a partir de 18 anos: meia-entrada (aqui);

meia-entrada (aqui); Acompanhante : meia-entrada (aqui);

: meia-entrada (aqui); Ingresso cortesia: retire na bilheteria após a apresentação de documento comprobatório.

“Pessoas com deficiência até 17 anos tem ingresso gratuito, basta retirar na bilheteria do parque no dia da visita mediante apresentação de documentos comprobatórios. Menores de 17 anos devem estar acompanhadas por ao menos um adulto responsável. Ao chegar ao Hello Park solicite no balcão da bilheteria informações quanto às restrições de cada atração de forma personalizada, para aproveitar o Hello Park da melhor forma, sempre com segurança!”

9. Animalia Park – Cotia, São Paulo

O parque de diversão “Animália Park” funciona na cidade de Cotia, a cerca de 40 km da capital. São ao todo 350 mil metros quadrados com mais de 20 atrações interessantes, entre brinquedos, teleférico e até um zoológico, o colocando como um dos maiores complexos de lazer do Brasil.

Onde: Estr. do Furquim, 1490 – Chácara Santa Maria, Cotia (SP);

Estr. do Furquim, 1490 – Chácara Santa Maria, Cotia (SP); Pessoa com autismo ou com deficiência: ingresso promocional de R$ 100;

ingresso promocional de R$ 100; Acompanhante : ingresso promocional de R$ 100 (aqui);

: ingresso promocional de R$ 100 (aqui); Ingresso promocional: reserve pelo site e é necessária a apresentação de documento comprobatório.

“Ingresso exclusivo para um(a) portador(a) de necessidades especiais – PCD. Atenção: É imprescindível a comprovação da necessidade de acompanhamento por meio de documentação. Inclui Animália Reserva, Animália Forest (Aviário) e Animália Diversão (Indoor). Não estão inclusos no ingresso os seguintes itens: Teleférico, Tirolesa, Alimentação, Estacionamento, Carrinho de Bebê e Guarda-volume. Para compras online é necessário agendar previamente a utilização.”

10. Mirabilândia – Olinda, Pernambuco

O Mirabilândia é o maior parque de diversão do Nordeste brasileiro. Ele fica em Pernambuco, na cidade de Olinda, pertinho do Recife, com quase 30 atrações para todas as idades.

Conta também com guarda-volumes, achados e perdidos, salão de jogos, palco para shows, peças de teatro e musicais, fazendinha, e muito mais. O complexo de lazer é uma ótima opção para quem gosta de brinquedos e está passeando em Recife e arredores, já que está a apenas 20 minutos da capital pernambucana.

Onde: Av. Prof. Andrade Bezerra, 1285 – Salgadinho, Olinda (PE)

Av. Prof. Andrade Bezerra, 1285 – Salgadinho, Olinda (PE) Pessoa com autismo ou com deficiência: meia-entrada (aqui)

meia-entrada (aqui) Acompanhante: não há informação.

11. Nova Nicolândia – Brasília, Distrito Federal

Quem estiver passeando no Distrito Federal, pode curtir o parque de diversão Nova Nicolândia. Com aquela pegada de parques tradicionais de antigamente, ele tem brinquedos infantis, familiares e radicais bem ali no Parque da Cidade, em Brasília. Sua estrutura não é das maiores, mas alguns brinquedos são próprios por todos os públicos.

Onde: Parque da Cidade Sarah Kubitschek Estacionamento 12 – Asa Sul, Brasília (DF)

Parque da Cidade Sarah Kubitschek Estacionamento 12 – Asa Sul, Brasília (DF) Pessoa com autismo ou com deficiência: INGRESSO GRATUITO + pulseira VIP (aqui)

INGRESSO GRATUITO + pulseira VIP (aqui) Acompanhante: deverá pagar pela pulseira (R$ 40 durante a semana e R$ 60 aos fins de semana) presencialmente na bilheteria do parque.

“Para pessoas com TEA, é preciso apresentar o laudo ou RG com identificação na bilheteria presencial. Válido a partir de qualquer idade.”

12. Dreams Park Show

O Dreams Park Show é um complexo com cinco atrações para toda a família em Foz do Iguaçu: Dreamland Museu de Cera, Maravilhas do Mundo, Vale dos Dinossauros, Dreams Ice Bar e Dreams Motor Show.

Todas as atrações do complexo são adaptadas com rampas de acesso, elevadores e banheiros especiais para PcD’s. Caso haja pessoas com mobilidade reduzida ou que necessitem de cadeira de rodas, o Dreams também disponibiliza o acessório para o turista.

Onde: Av. das Cataratas, 8100 – Vila Yolanda, Foz do Iguaçu (PR)

Av. das Cataratas, 8100 – Vila Yolanda, Foz do Iguaçu (PR) Pessoa com autismo ou com deficiência: meia-entrada (aqui)

meia-entrada (aqui) Acompanhante: meia-entrada.

“Avisos para visitantes com TEA

O Dreams Park Show possui diversos ambientes com músicas e sons altos. Recomendamos o uso de abafadores sonoros em caso de sensibilidade auditiva;

A cera utilizada na confecção dos personagens do Dreamland Museu de Cera possui um aroma característico;

Alguns cenários do Dreamland Museu de Cera, Maravilhas do Mundo, Dreams Ice Bar e Dreams Motor Show possuem estímulos visuais e luzes que podem causar um certo desconforto àqueles com sensibilidade visual.”

Parques acessíveis

O Brasil tem 18,6 milhões de brasileiros com algum tipo de dificuldade para ver, ouvir ou se locomover, o que representa 8,9% da população do país com dois anos ou mais, segundo os dados mais recentes do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgados em julho de 2023.

A acessibilidade é fundamental para garantir que todas as pessoas possam aproveitar os parques brasileiros! Por isso, a Lei Federal nº 10.098 estabelece diretrizes para a criação de parques acessíveis, garantindo a mobilidade e a integração de pessoas com deficiência.

Dentre as determinações, a legislação obriga os parques de diversões a adaptar no mínimo 5% de cada brinquedo para crianças com deficiências ou mobilidade reduzida. A Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146, de 2015) e o Estatuto da Cidade (Lei 10.257 de 2001) também regulamentam a acessibilidade em parques.

No entanto, apesar de vários oferecerem gratuidade ou meia-entrada no ingresso, são poucos os que tem profissionais capacitados e estruturas que realmente atendam todas as necessidades das PCDs e pessoas neurodivergentes.

Acessibilidade e qualidade de vida

Para além de momentos de lazer, a acessibilidade em parques promove a melhora da autoestima e a inclusão social, principalmente das crianças com deficiência.

Os parques acessíveis favorecem ampliar experiências motoras, cognitivas e sensoriais, principalmente para as crianças, por isso, o acesso a lugares preparados para receber esse público é tão importante!

Fonte: Melhores Destinos