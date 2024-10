Google Voos: ferramenta ajuda a encontrar passagens mais baratas

O Google revelou uma nova funcionalidade para facilitar a vida de quem busca passagens aéreas mais baratas. Agora, com o Google Voos, os usuários podem acessar uma aba chamada “Mais baratos”, lançada no último dia 16 de outubro, e que será implementada globalmente nas próximas duas semanas.

No entanto, a gigante de tecnologia adverte que as ofertas mais econômicas podem exigir certa flexibilidade. Isso pode significar abrir mão de algumas comodidades, como voos com escalas prolongadas, conexões que exigem transporte próprio entre aeroportos ou até a necessidade de adquirir trechos separados por meio de diferentes companhias ou plataformas de reserva.

Google Voos: Como encontrar passagens mais baratas?

Por exemplo, os preços podem ser reduzidos ao optar por voar a partir de aeroportos distintos em uma mesma cidade. Em Nova York, você pode decolar de LaGuardia e retornar via o Aeroporto Internacional John F. Kennedy, o que pode resultar em uma economia significativa.

O Google também destaca que sites de terceiros podem oferecer tarifas ainda mais baixas do que as próprias companhias aéreas.

Atualmente, ao buscar por voos no Google Voos, o sistema prioriza as “melhores opções”, combinando preço e conveniência no topo dos resultados.

Vida na estrada

Para quem está planejando a viagem, o Google oferece um verdadeiro arsenal de ferramentas: o Google Maps para navegação, o Google Tradutor para ajudar na comunicação em idiomas diferentes, e o Gemini, uma inteligência artificial que pode sugerir roteiros e dicas de viagem personalizadas.

Com tudo isso, ficou muito mais fácil botar o pé na estrada, não é mesmo?

Fonte: Catraca Livre