Melhores destinos do mundo para comer bem em 2024 – o vencedor vai te surpreender!

Hanoi, a capital do Vietnã, foi eleita o melhor destino gastronômico no prêmio World Culinary Awards 2024. O pho, é um dos pratos mais famosos da região: uma sopa de macarrão de arroz com carnes e ervas. Também são típicos pratos como Bánh Mì: um sanduíche de rua feito na baguette francesa e o Amok: um prato feito com peixes de água doce, leite de coco, capim-cidreira e especiarias.

Abaixo você confere todos os destinos indicados e um pouquinho mais sobre a culinária de cada um:

Pho. Foto: Turismo do Vietnã

Destino vencedor do World Culinary Awards Hanoi – Vietnã

Demais indicados Auckland – Nova Zelândia Cidade do Cabo – África do Sul Lima – Peru Lisboa – Portugal Los Angeles – EUA Montego Bay – Jamaica Port Louis – Ilhas Maurício

Disputa

Além de Hanoi, outros belos estavam na disputa. Auckland, na Nova Zelândia, se destaca com seus frutos-do-mar. A Cidade do Cabo, na África do Sul, também foi uma das cozinhas diferentonas indicadas, ela combina influências africanas, europeias e asiáticas. Pratos típicos como o bobotie, feito com carne moída e especiarias; e o braai, o churrasco sul-africano, costumam agradar.

Já Lima, no Peru, é mundialmente famosa pela sua culinária inovadora e também foi reconhecida neste prêmio com uma indicação. A capital peruana é o berço da gastronomia andina, onde ingredientes tradicionais da região dos Andes são usados em pratos como o ceviche, um marinado de peixe com limão, pimentão, cebola roxa e temperos e o lomo saltado, que é tipo o PF dos peruanos, rs

Lisboa, em Portugal, também estava entre os indicados, e aqui não há nem o que discutir, né? O bacalhau, nas suas inúmeras variações, e os pastéis de nata são ícones da cozinha portuguesa – deu até uma fominha. Nos Estados Unidos, Los Angeles se destacou por conta da variedade gastronômica com opções que vão desde tacos mexicanos a pratos mais sofisticados.

Montego Bay, na Jamaica, trouxe os sabores caribenhos para o prêmio. Pratos como o jerk chicken, um franguinho temperado com especiarias locais e os ensopados à base de frutos-do-mar são imperdíveis para quem visita à ilha.

Por fim, Port Louis, capital das Ilhas Maurício, é conhecida pelo encontro de influências indianas, francesas, africanas e chinesas, o que resulta em pratos bem diferentes como o dholl puri, um pãozinho fino recheado com grão-de-bico, e o rougaille, um cozido de tomates temperados e salsicha.

Fonte: Melhores Destinos