Opções de viagens para quem gosta de se exercitar até mesmo no verão

Para aqueles que adoram viajar no Verão, mas não abrem mão de manter uma rotina ativa, os roteiros que combinam esportes, aventura e natureza são ideais. Do cicloturismo às trilhas desafiadoras, o turismo aliado ao esporte ganha cada vez mais adeptos, oferecendo experiências que vão além do simples descanso e lazer. Nesta época do ano, é possível encontrar diversas opções de destinos que unem a prática esportiva à exploração de paisagens deslumbrantes.

E para incentivar ainda mais os amantes dessa prática, o Ministério do Turismo conta com a Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso que é uma iniciativa do governo federal destinada a conectar pontos de interesse do patrimônio cultural e natural brasileiro.

A RedeTrilhas conta com um total de 2.719 km de percurso em todo o país, integrando diversos parques e paisagens nacionais. E opções não faltam. Vem conferir a seleção que a Agência de Notícias do Turismo separou para você se inspirar.

A Trilha Amazônia Atlântica, com uma extensão de 460 km, é um dos exemplos. O percurso abrange 17 municípios do Pará, desde Belém até a Serra do Piriá, em Viseu, passando por três comunidades quilombolas. A trilha pode ser percorrida a pé, de bicicleta ou a cavalo, proporcionando conhecer florestas, campos naturais, áreas de manguezais e a Serra do Piriá, com seu mirante de visual fantástico.

Outra opção é o Caminho Saint Hilaire, em Minas Gerais. Com 192 km de cicloturismo, o percurso forma um corredor natural, histórico, religioso, cultural, gastronômico e medicinal de povos tradicionais. Em uma das mais belas regiões da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço Meridional, o trajeto conecta 11 comunidades e três cidades importantes para o turismo mineiro: Diamantina, Serro e Conceição do Mato Dentro. O caminho proporciona cachoeiras, grutas, observação astronômica, da flora, experiências rurais e terapias integrativas.

Indo para a Paraíba, entre as cidades de Araruna, Dona Inês, Riachão, Tacima e Cuité, a trilha Caminho das Ararunas é uma opção para quem procura aventura na natureza e trekking em regiões serranas, reunindo mais de 125 km de percurso. As experiências oferecidas no local passam por observação astronômica, de aves e flora, gruta, sítios arqueológicos e visita a comunidades quilombolas.

Em Goiás, o Caminho dos Veadeiros engloba os municípios de Formosa, Planaltina de Goiás, Água Fria de Goiás, São João d’Aliança, Alto Paraíso de Goiás, Colinas do Sul e Cavalcante. A trilha, que possuiu 490 km e tem uma duração de aproximadamente nove dias de bicicleta e conecta trilhas no Cerrado e estradas que acompanham o relevo da Serra Geral do Paranã e toda a sua variedade de paisagens, com cachoeiras, escalada, canionismo, observação de fauna, tirolesa e muita hospitalidade goiana.

Já no Rio Grande do Sul, a Trilha Cassino Barra do Chuí abrange as cidades de Santa Vitória do Palmar e Rio Grande, em um percurso de 223 km. O visitante percorre caminhos entre conchas, dunas, naufrágios e faróis, pela zona da Estação Ecológica do Taim e próximo à Lagoa Mangueira. No trajeto, pode-se desfrutar de experiências como a observação de aves, fauna e flora, além de belas praias e ruínas de naufrágios históricos.

REDETRILHAS

A criação e expansão do programa é fruto de parcerias entre voluntários da sociedade civil e órgãos governamentais, como os ministérios do Turismo e do Meio Ambiente, além do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A rede visa criar rotas turísticas que promovam a integração de diversas paisagens naturais brasileiras, fortalecendo a conservação e o ecoturismo.

Para aqueles que desejam propor novas trilhas para a RedeTrilhas, as sugestões podem ser submetidas ao Ministério do Meio Ambiente, conforme os requisitos estabelecidos pela Portaria Conjunta MMA/MTur/ICMBio nº 500 de 15 de setembro de 2020.

Fonte: Ministério do Turismo