Ranking revela as 10 cidades turísticas mais seguras do Brasil

A segurança ou a falta dela em uma viagem é fator decisivo para uma boa ou má experiência no destino. Afinal, ninguém quer passar por apuros, ainda mais quando está viajando.

O Ranking Connected Smart Cities divulgou recentemente um levantamento com as 100 cidades mais seguras do Brasil. E de olho na pesquisa, identificamos que entre as 15 primeiras estão 10 destinos turísticos incríveis – que fizemos questão de compartilhar com você neste post!

O resultado tem como base indicadores desenvolvidos pela consultoria Urban Systems, que tem pontuação máxima de 6,0. Veja se concorda com a lista:

As 10 cidades turísticas mais seguras do Brasil

1. Ipojuca, Pernambuco

Posição no ranking geral nacional: 2º

2º Nota: 4,899

Lar de Porto de Galinhas, um dos destinos mais paradisíacos do Brasil, Ipojuca está em segundo lugar no ranking geral de segurança. Além das piscinas naturais e das praias de areia branca, o reforço na segurança garante que os turistas aproveitem o paraíso sem medo.

2. Florianópolis, Santa Catarina

Posição no ranking geral nacional: 3º

3º Nota: 4,618

A ilha da magia tem segurança de sobra para quem quer curtir suas praias e trilhas, segundo o levantamento. Além do turismo natural, Floripa também se destaca pela infraestrutura e qualidade de vida, sendo um dos destinos favoritos para quem busca aventura e sossego ao mesmo tempo.

3. Mariana, Minas Gerais

Posição no ranking geral nacional: 4º

4º Nota: 4,574

Se você gosta de história e arquitetura colonial, Mariana é um destino que não pode faltar no seu roteiro. A cidade mineira, vizinha de Ouro Preto, preserva seu charme histórico e se destaca pela tranquilidade nas ruas e segurança para os visitantes.

4. São Paulo, São Paulo

Posição no ranking geral nacional: 5º

5º Nota: 4,501

Esta é polêmica! Pode parecer surpreendente, mas a capital paulista também entrou para lista como uma das cidades mais seguras do país, conforme os dados da pesquisa. Isso se explica porque o levantamento é proporcional ao número de habitantes, o que faz a média da gigante paulistana ficar mais baixa. Claro, a segurança varia conforme a região, mas áreas como Avenida Paulista, Vila Madalena e os bairros mais turísticos oferecem uma experiência um pouco mais tranquila e vibrante para os viajantes.

5. Curitiba, Paraná

Posição no ranking geral nacional: 8º

8º Nota: 4,339

A capital do Paraná é conhecida pelo planejamento urbano e pela segurança como capital. Com parques bem cuidados, transporte eficiente e uma vida cultural agitada, Curitiba é uma excelente opção para quem quer explorar uma cidade moderna e turística.

6. Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Posição no ranking geral nacional: 9º

9º Nota: 4,317

A capital gaúcha também entra na lista, oferecendo aos turistas uma mistura de tradição e modernidade. A segurança melhorou consideravelmente nos últimos anos, segundo a pesquisa, tornando os passeios pela Orla do Guaíba e pelos bairros históricos mais agradáveis.

7. Corumbá, Mato Grosso do Sul

Foto: Prefeitura de Corumbá/ Divulgação

Posição no ranking geral nacional: 11º

11º Nota: 4,267

Porta de entrada para o Pantanal, Corumbá é um destino perfeito para quem ama natureza e aventura. A cidade se destaca no ranking de segurança e garante que os visitantes possam explorar a região sem medo.

8. Guarujá, São Paulo

Posição no ranking geral nacional: 12º

12º Nota: 4,217

O “Pérola do Atlântico” ocupa o 12º lugar no ranking geral e se destaca como um dos destinos praianos mais seguros do Brasil. Com reforço policial, especialmente durante a alta temporada, Guarujá oferece praias incríveis e uma estrutura completa para os turistas.

9. Balneário Camboriú, Santa Catarina

Posição no ranking geral nacional: 14º

14º Nota: 4,206

Famoso por suas praias, arranha-céus e vida noturna agitada, Balneário Camboriú também se destaca em segurança. Seja para curtir a Praia Central ou explorar o Parque Unipraias, a cidade catarinense tem tudo para uma viagem inesquecível.

10. Brasília, Distrito Federal

Posição no ranking geral nacional: 15º

15º Nota: 4,183

A capital do país (e sede do Melhores Destinos) também aparece na lista! Além de sua arquitetura monumental e pontos turísticos icônicos, Brasília oferece ótimos índices de segurança para quem quer conhecer de perto os palácios e a história do Brasil. E, para quem não conhece, vale muito a pena visitar Brasília!

Fonte: Melhores Destinos

