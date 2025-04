Descubra quais são os 15 destinos mais felizes do planeta em 2025

Qual é a cidade mais feliz do mundo? Todos os anos, um grupo de pesquisadores avalia dados concretos para chegar a uma resposta que, para muitos, pode ser bem mais emocional e subjetiva. Baseados em informações sobre educação, políticas inclusivas, economia, mobilidade, proteção ambiental, inovação e muito mais, os organizadores do Índice de Cidade Feliz alcançam o resultado e apontam qual é a cidade mais feliz do mundo.

Como todos os rankings publicados, há sempre debates, polêmicas e discordâncias. Segundo os coordenadores, somente locais com dados completos, confiáveis, mensuráveis ​​e comparáveis podem fazer parte do Índice de Cidade Feliz. Entre as 200 cidades listadas, a melhor colocada da América Latina é Buenos Aires, na posição 74. Infelizmente, nenhuma cidade brasileira aparece entre as classificadas deste ano.

Destinos mais felizes do planeta:

1. Copenhague, Dinamarca

A vibrante capital da Dinamarca é figura carimbada em rankings de qualidade de vida e hoje é a cidade mais feliz do mundo, segundo o ranking. Em 2024, ocupava a oitava posição. A vibrante cidade, que mistura história, modernidade e sustentabilidade, tem cerca de 1,4 milhão de habitantes, o que representa pouco mais de 23% da população do país.

Com um total de 1039 pontos, Copenhague se destaca em praticamente todos os itens avaliados. A capital dinamarquesa é conhecida por seu comprometimento com a educação e a inovação, onde 20% dos cidadãos possuem mestrado, 86% são fluentes em pelo menos uma língua estrangeira e impressionantes 98% possuem habilidades digitais. Mobilidade sustentável, participação nas decisões públicas e proteção ao meio ambiente também definem a vida urbana em Copenhague. Veja aqui mais detalhes sobre a definição da cidade como a mais feliz do mundo.

2. Zurique, Suíça

Mantendo a segunda posição em relação ao ano passado, a maior cidade da Suíça é conhecida mundialmente por sua pujança financeira. É uma das cidades mais ricas do mundo, onde uma pessoa ganha em média 94.800 CHF (R$ 614.500) por ano. A educação e inovação são pilares do sucesso de Zurique. A cidade abriga universidades classificadas entre as 50 melhores do mundo, o que a torna líder em academia e pesquisa. Sustentabilidade, transporte de qualidade, iniciativas de energia renovável, alta expectativa de vida e lazer também são destaques nesta maravilhosa cidade europeia que obteve 993 pontos no Índice de Cidade Feliz.

3. Singapura

Saímos da Europa rumo à Ásia para chegarmos à terceira cidade mais feliz do mundo. Singapura, uma cidade-estado diferente de qualquer outra, se destaca como um exemplo global de prosperidade econômica, governança e inovação urbana. Com 979 pontos, Singapura no ano passado não aparecia nem entre as trinta cidades neste ranking. A educação é base do pilar do sucesso deste país-cidade. Vale destacar que 63,8% de sua população fala pelo menos uma língua estrangeira e 55% possui habilidades digitais. Singapura é conectada com o mundo e promove o progresso tecnológico, concedendo 7,37 patentes por 10.000 residentes, garantindo um processo estável de inovação. Veja aqui mais detalhes sobre como Singapura chegou ao Top5.

4. Aarhus, Dinamarca

No Top 5, esta aqui é a menos conhecida. Com 300 mil habitantes, Aarhus é a segunda cidade mais populosa da Dinamarca e se destaca como um centro urbano dinâmico e inovador que combina perfeitamente história, educação e inovação com um forte compromisso com a sustentabilidade e a governança. No ano passado, Aarhus foi apontada como a cidade mais feliz do mundo, agora em quarto lugar obteve 968 pontos no Índice de Cidade Feliz. Veja aqui mais detalhes desta escolha.

5. Antuérpia, Bélgica

Chegamos a quinta posição das cidades mais felizes do mundo. Antuérpia mistura história, comércio e inovação. Para muitos, é o coração pulsante, econômico e cultural da Bélgica. Com pouco mais de 500 mil habitantes, a cidade atingiu 956 pontos no ranking e teve como maior destaque a educação e a governança, marcada pela transparência e engajamento cívico. A participação dos eleitores nas eleições supranacionais mais recentes foi excepcionalmente alta, com 89,01%, demonstrando uma população politicamente engajada. Saiba mais aqui.

Veja abaixo as notas do Top 15 das cidades mais felizes do mundo

Cidade Cidadania Economia Governança Saúde Ambiente Mobilidade Total 1. Copenhague 237 182 177 149 192 101 1039 2. Zurique 256 174 185 122 175 80 993 3. Singapura 210 174 192 149 151 101 979 4. Aarhus 233 143 173 145 170 95 958 5. Antuérpia 258 100 205 145 148 100 956 6. Seul 260 100 206 117 153 106 942 7. Estocolmo 270 111 183 136 143 98 941 8. Taipei 158 126 210 120 192 131 936 9. Munique 250 110 175 176 114 105 931 10. Roterdã 192 92 166 176 188 106 920 11. Vancouver 242 65 168 122 222 101 919 12. Viena 227 73 209 135 170 105 918 13. Paris 177 145 189 85 207 105 909 14. Helsinque 239 111 201 130 133 93 908 15. Aalborg 267 133 152 142 119 93 906

*Veja aqui o resultado completo da pesquisa com 200 cidades.

