Seis destinos brasileiros para curtir a programação especial de Páscoa

Decorações coloridas, ovos de chocolate e coelhos para todos os lados: o clima da Páscoa está no ar! E que tal curtir o feriadão em alguma cidade que tenha festas voltadas para essa data comemorativa? Se gostou dessa ideia, essa matéria é para você, pois falaremos dos seis melhores destinos para viajar na Páscoa no Brasil!

Essas cidades já estão prontas para receber visitantes com decoração, oficinas e muitas atividades para a família toda. Sem contar que todas elas têm cenários interioranos ou de serra, o que combina muito bem com o clima mais friozinho do outono. Então, aproveite!

Viagem na Páscoa 2025

Assim que acaba o Carnaval, muitas pessoas correm ver o calendário, a fim de planejar passeios para o próximo feriado. Em 2025, a Páscoa será no dia 20 de abril (domingo) e o dia não é considerado feriado. Porém, ela faz parte da celebração religiosa da Semana Santa, em que a Sexta-feira Santa é feriado — no caso, a sexta será dia 18 de abril.

Para quem sempre aproveita a folga, neste ano o bônus será ainda melhor. Isso porque em 2025, o feriado do Dia de Tiradentes (21 de abril) será na segunda-feira logo após a Páscoa. Ou seja, os dois feriados de abril garantirão uma folga prolongada de 4 dias. E é uma ótima oportunidade para encaixar uma viagem na Páscoa, né?

Assim, a seguir, nós te ajudamos a escolher onde ir no feriado de Páscoa de 2025. Veja os principais destinos brasileiros que comemoram a data com programação temática.

Gramado (RS)

No Rio Grande do Sul, Gramado é um dos lugares no Brasil mais lembrados quando o assunto é Páscoa. E não é à toa! Nos últimos anos, a cidade celebrou a data com um mês inteiro de desfiles temáticos, shows, corridas, oficinas para crianças, decoração nas ruas e, claro, muito chocolate. Além do aspecto lúdico, o evento também contempla o lado religioso da celebração, com procissões e missas.

Viagem na Páscoa 2025: Gramado

Neste ano, não será diferente. A Páscoa de Gramado 2025 acontecerá de 28 de março a 21 de abril de 2025. Chegando a sua 10ª edição, o evento terá como novidade o lançamento do salão do chocolate, que será a sede do Chocolat Gramado, o Festival Internacional do Chocolate Artesanal.

Monte Verde (MG)

Ideal para quem gosta de frio, Monte Verde é um charmoso destino serrano de Minas Gerais. Na Páscoa 2024, o evento Páscoa nas Montanhas deu à cidade decorações especiais e atrações temáticas, como apresentações de coral e ballet. Em breve, a cidade deve divulgar detalhes do evento para a Páscoa 2025.

Destinos para o feriado de Páscoa: Monte Verde

Sem contar que o pequeno distrito é um dos melhores lugares para viajar no feriado de abril. Isso porque Monte Verde tem um clima serrano que combina com o outono e também é famosa por suas fábricas de chocolate. Para fechar com chave de ouro, o lugar tem diversas atividades para crianças, como trilhas pelas montanhas, tirolesa, pista de patinação e parques.

Campos do Jordão (SP)

Como no ano passado, Campos do Jordão terá a chamada Páscoa das Artes. Essa experiência espalha mais de 150 ovos coloridos por toda a cidade, que se torna uma verdadeira galeria a céu aberto. Os organizadores ainda não divulgaram a agenda para a Páscoa 2025, mas se o evento seguir o padrão de 2024, as atividades acontecerão principalmente nas sextas e sábados, com oficinas e apresentações.

Destinos para ir na Páscoa: Campos do Jordão

Vale lembrar que Campos do Jordão é um dos principais destinos serranos no Brasil e, na Páscoa, já ganha belas colorações de outono. Não faltam opções de o que fazer em Campos do Jordão, cidade que reúne passeios para toda a família.

Pomerode (SC)

Pomerode é a casa da maior festa de Páscoa no Brasil! Neste pequeno município de Santa Catarina, a Páscoa começou em fevereiro, e os atrativos se estendem até o dia 20 de abril, sempre de quinta a domingo. Seguindo a tradição dos últimos anos, a 17ª edição da Osterfest tem recordes do Guinness Book. Assim, a festa ostenta o maior ovo de páscoa gigante e a maior Osterbaum do mundo — sendo esta uma árvore de Páscoa com mais de 100 mil casquinhas de ovos naturais coloridas!

Além da toca do coelho e de apresentações de teatro gratuitas, Pomerode também conta com programas pagos, como passeio de pônei, oficina de biscoitos, parque de diversões e competições típicas da cidade. Confira detalhes sobre a Osterfest 2025 de Pomerode.

Blumenau (SC)

A terra da Oktoberfest no Brasil também recebe decoração e programação de Páscoa! Blumenau, em Santa Catarina, tem atividades temáticas como a Fábrica do Coelho, parada de personagens, parque de diversões, palco com apresentações culturais, oficinas de pinturas de casquinhas e coelhos de pano.

Páscoa no Brasil: Blumenau

A Páscoa em Blumenau acontece de 27 de março até 27 de abril e, para priorizar a religiosidade da data, não haverá shows na Sexta-Feira Santa e Domingo de Páscoa. Além disso, outras atrações funcionarão em horários diferenciados no feriado.

Vila Velha (ES)

Ainda no tema ‘chocolate’, a cidade no Espírito Santo é a casa da famosa Fábrica da Garoto, onde acontece o Chocotour para degustação de chocolates. Além disso, combinada com a capital Vitória, Vila Velha tem praias e pontos turísticos históricos, como o Convento da Penha. Certamente, vale a pena conhecer!

Foto: Divulgação

Fonte: Melhores Destinos

Leia também: Jardim da Páscoa encanta moradores e turistas em Domingos Martins