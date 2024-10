Stopover: veja como conhecer mais locais em uma única viagem

Incentivado pelo programa Conheça o Brasil: Voando, do Ministério do Turismo (MTur), o stopover tem sido cada vez mais acessado. Estes turistas desejam conhecer mais cidades em uma única oportunidade de viagem. Por meio dos programas oferecidos pelas companhias aéreas, os passageiros podem transformar uma simples conexão em uma experiência turística enriquecedora.

A opção permite que viagens muito longas de avião sejam desmembradas, por meio de uma escala ou conexão. Assim, é possível que o viajante aproveite a parada estendida para conhecer um outro destino. Além disso, se hospedar em um hotel, contratar um guia de turismo, comer em um restaurante local e, assim, movimentar a cadeia do turismo.

A Gol Linhas Aéreas oferece o stopover em voos que fazem conexão em São Paulo (nos aeroportos de Guarulhos ou Congonhas) ou em Brasília. O programa permite uma parada de até três noites na cidade, sem custo adicional na passagem. Sendo assim, para reservar essa opção, os passageiros deverão optar pelo stopover diretamente no momento da compra do bilhete. Também podem escolher durante a seleção de voos que incluem conexões nas cidades.

Stopover com a LATAM

Além disso, a LATAM Airlines também disponibiliza a opção para passageiros que voam com a companhia e fazem conexões em São Paulo, Brasília, Fortaleza, Recife, Manaus, Curitiba ou Belém. O programa é uma alternativa para os passageiros com conexão em uma destas cidades. Assim, poderão sair do aeroporto de Guarulhos, Congonhas, Brasília, Pinto Martins, Recife, Manaus-Eduardo Gomes, Afonso Pena ou Belém, e aproveitar seus principais atrativos por até três dias. A reserva do stopover pode ser feita no site da cia aérea durante a seleção de voos com conexão nas cidades disponíveis para a parada. No processo de compra, o passageiro é orientado a optar pelo stopover sem aumento no valor do bilhete.

Fonte: Ministério do Turismo