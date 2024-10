Tobogã do quarto ao mar e muito mais: saiba quanto custa a diária neste hotel de luxo

Já imaginou acordar pela manhã e escorregar por um tobogã que sai do quarto até as águas do Oceano Índico? Essa é uma das experiências “diferentonas” do resort Soneva Fushi, localizado em Kunfunadhoo, uma ilha privada nas Maldivas. O hotel de luxo conquistou o 8° lugar entre os melhores hotéis do ranking “The World ‘s 50 Best Hotels”, divulgado no último mês.

No estilo praiano gourmet, o hotel vende o lema “luxo de pés descalços”. Assim que os hóspedes chegam ao local, eles são convidados a abandonar os calçados para ter uma experiência de conexão com a natureza.

Para o resort, o “verdadeiro” luxo está em “sentir a areia entre os dedos dos pés ou desfrutar de um jantar sob um céu de um bilhão de estrelas e “se reconectar consigo mesmo e com o mundo natural”. Mas não se engane: isso não significa preços baixos.

Quanto custa

O preço da estadia varia de acordo com a quantidade de viajantes, o tipo de hospedagem e a data escolhida para a viagem. O g1 fez uma pesquisa de preços no site do hotel no dia 26 de setembro, simulando uma viagem de apenas dois dias e uma noite, na virada do dia 22 para 23 de fevereiro de 2025. Os valores, incluindo as taxas de reserva, custam a partir de:

R$ 38 mil: para dois adultos se hospedarem em uma vila com um quarto e uma piscina privativa.

E podem chegar a:

R$ 390 mil: para uma hospedagem com 9 quartos, que acomoda até 20 pessoas, e que inclui piscina privativa, tobogã, sauna, academia e área de bem-estar.

O resort tem mais de 60 vilas de hospedagem, que incluem tanto casas na ilha quanto bangalôs flutuantes, com opções que variam de um a nove quartos. Além disso, a maioria das vilas tem piscinas privativas, sendo que algumas têm tobogãs que levam o hóspede diretamente do quarto até o mar.

Fonte: G1