Veja os destinos mais procurados pelos brasileiros para a Semana Santa

Seja para aproveitar a praia, fazer um “bate-volta”, curtir a noite ou descansar, os brasileiros estão interessados em viajar no próximo feriadão. É o que revela pesquisa divulgada pela plataforma de turismo Omnibees que analisou mais de duas bilhões de buscas na plataforma e ranqueou as dez cidades mais procuradas para o feriado prolongado da Semana Santa, entre o dia 18 e 21 de abril. Os destinos, juntos, representam mais de 420 milhões de pesquisas.

As cidades costeiras são as queridinhas. Assim, a região Sudeste lidera a intenção de viagens, com mais de 275 milhões de pesquisas (65%). Já o Nordeste ocupa o segundo lugar da lista com 111 milhões de buscas (26%) e a região Sul foi a terceira mais pesquisada, com 40 milhões (9%).

Destinos mais procurados para a Semana Santa:

Rio de Janeiro

Liderando o ranking, a cidade maravilhosa foi a mais procurada pelos viajantes. Com 149 milhões de pesquisas, a capital fluminense oferece opções que variam desde eventos religiosos ligados ao feriado até opções para os que querem aproveitar as praias e o cenário cultural da cidade.

É o caso de Luiza Orsini, de 24 anos. Moradora de São Paulo, ela viu no feriado a oportunidade de aproveitar as praias cariocas. “Consegui uma folga do trabalho no feriado, encontrei uma opção barata de hospedagem e passagem e decidi fazer um bate e volta para o Rio. Sou apaixonada pelos pontos turísticos da cidade e pela gastronomia.”

São Paulo

Com 80 milhões de buscas, a cidade mais populosa do Brasil é a segunda na lista de pesquisa na plataforma. Além de opções para os turistas religiosos, a capital paulista é um polo gastronômico e cultural, sendo uma opção para quem também quer curtir a agitada noite paulistana.

Búzios

O terceiro destino mais buscado na plataforma, com 46 milhões de pesquisas fica na Região dos Lagos do Rio de Janeiro e é conhecida pelas suas paisagens paradisíacas. A localidade também conta com outros destinos famosos, como Arraial do Cabo, Cabo Frio e Rio das Ostras.

Porto Seguro

Com monumentos, praias deslumbrantes e espaços históricos, a cidade histórica aparece como a quarta mais procurada na plataforma Omnibees, com 26 milhões de buscas. Muito além do turismo histórico e religioso, também possui atividades de festas e clubes, sendo ideal para famílias, casais e jovens.

Maceió

O segundo destino mais procurado no Nordeste é o quinto no ranking geral. Conhecida por suas piscinas naturais, águas cristalinas e passeios nas dunas, a capital alagoana tem uma das orlas urbanas mais bonitas do Brasil. Além disso, a região costeira de Maceió possui ótimas opções gastronômicas. O município registrou 25 milhões de buscas.

Florianópolis

Com 22 milhões de pesquisas na plataforma, a Ilha da Magia aparece na sexta posição. Conhecida por sua agitada vida noturna, “Floripa” é destino certo para jovens em busca de experiências. Mas também é destaque para quem busca um destino familiar, sendo famosa por suas trilhas e praias.

Salvador

Sede de algumas das principais festas religiosas do Brasil, como a Festa de Iemanjá e a Lavagem do Senhor do Bonfim, a capital baiana é uma excelente opção para quem quer aproveitar a parte religiosa do feriado. Além disso, Salvador é conhecida por sua cultura vibrante, arquitetura histórica e música, sendo um destino perfeito para quem também pretende curtir com a família. A capital foi a sétima mais procurada, com 21 milhões de buscas.

Ipojuca

A oitava mais buscada na plataforma totalizou 20 milhões de pesquisas. Conhecida por praias como o balneário de Porto de Galinhas, oferece águas mornas, piscinas naturais e passeios para todos os gostos.

Natal

A capital do Rio Grande do Norte figura na nona posição, com 19 milhões de pesquisas. Conhecida como a “Cidade do Sol”, possui opções de passeios por suas famosas dunas, praias, gastronomia e centros culturais. O local é uma excelente escolha para famílias e jovens que buscam opções econômicas e experiências diversas.

Foz do Iguaçu

Fechando o ranking, com 18 milhões de buscas, quem aparece em décimo lugar entre os destinos mais procurados é Foz do Iguaçu. Ponte para o Parque Nacional do Iguaçu, lar das deslumbrantes e imponentes Cataratas do Iguaçu, a cidade é uma opção para quem quer fugir dos destinos litorâneos, com atividades ligadas ao ecoturismo e turismo de aventura.

