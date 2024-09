Vem folga por aí? Confira feriados e pontos facultativos para viajar ainda neste ano

Quem adora curtir um feriado prolongado para descansar ou fazer aquela viagem rápida ainda terá tempo para se programar até dezembro. Pelo menos seis datas comemorativas vão cair em dias de semana nos próximos meses. Dias que podem ser aproveitados para curtir em família, com amigos, ou sozinho, desbravando os inúmeros destinos brasileiros.

Leia também: Cenário dos sonhos! Conheça hospedagem e espaço de eventos em Guarapari

O feriado nacional do Dia do Servidor Público Federal será ponto facultativo em 28 de outubro, data que cai em uma segunda-feira. Momento perfeito para aproveitar o fim de semana prolongado.

Mas, se a data estiver muito em cima, não se preocupe! Este ano, o dia 15 de novembro, quando é celebrado a Proclamação da República, será em uma sexta-feira! Um belo feriadão para relaxar em uma praia no nosso imenso litoral; conhecer mais de perto cidades históricas do nosso país; se deliciar em destinos gastronômicos ou ainda aproveitar uma aventura regada com muito ecoturismo.

Para quem puder prolongar o feriado, o Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, cairá na quarta-feira, possibilitando aqueles dias extras de folga.

Para fechar o ano, o dia 24 de dezembro, véspera de Natal, é terça-feira e ponto facultativo no serviço público federal a partir das 14 horas. Já o dia 25, na quarta-feira, é feriado nacional. Fechando o calendário, dia 31 de dezembro, que será na terça-feira, é véspera de ano novo e quem quiser adiantar as comemorações está liberado após às 14 horas para celebrar para dar as boas-vindas à 2025.

Confira os feriados e dias de ponto facultativo nacionais neste 2º semestre do ano:

12 de outubro (sábado) – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

28 de outubro (segunda-feira) – Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo)

2 de novembro (sábado) – Finados (feriado nacional)

15 de novembro (sexta-feira) – Proclamação da República (feriado nacional)

20 de novembro (quarta-feira) – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)

24 de dezembro (terça-feira) – Véspera de Natal (ponto facultativo após as 14 horas)

25 de dezembro (quarta-feira) – Natal (feriado nacional)

31 de dezembro (terça-feira) – Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 14 horas)

Fonte: Ministério do Turismo