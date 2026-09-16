Boxeador de Iconha conquista cinturão dos pesos pesados em evento no ES

O boxeador Romulo Sabino, de Iconha, conquistou o cinturão da categoria peso pesado no Circuito Capixaba de Esporte de Contato, realizado em Cariacica, no Espírito Santo.

Representando a equipe RSFIGHT, o atleta enfrentou Cleiton Santos, de Minas Gerais, da equipe Studio Boxe, na luta principal do evento. A disputa pelo título reuniu dois atletas da categoria dos pesos pesados e marcou uma grande batalha dentro do ringue. O confronto contou com um duelo equilibrado entre competidores fortes e qualificados.

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Após a vitória, Romulo Sabino destacou a importância da conquista para sua trajetória no esporte e para a cidade de Iconha.

“Foi uma grande luta contra um atleta muito forte e qualificado. Tivemos um grande duelo, e o público ganhou com essa grande batalha dos pesos pesados”, afirmou o campeão.

O atleta também comemorou o fato de levar mais um cinturão para o município e para o Sul do Espírito Santo. “É muito gratificante trazer mais um cinturão para a cidade de Iconha e Sul capixaba em mais um grande evento de Boxe. Continuar fazendo história como iconhense e sul capixaba é muito gratificante”, declarou.

Romulo Sabino afirmou ainda que busca inspirar novos atletas e fortalecer a modalidade na região.

“Meu desejo como uma lenda do Boxe iconhense e sul capixaba é me tornar inspiração para a nova geração, levar o nome de Iconha ao topo sempre e formar também outros grandes vencedores e campeões”, disse.

O campeão destacou que o boxe também representa uma oportunidade de promover qualidade de vida e mostrar os benefícios da modalidade para a população.

“Por meio do Boxe podemos levar qualidade de vida e mostrar a importância e os inúmeros benefícios da modalidade a todos”, completou.

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