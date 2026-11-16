Campeões mundiais e medalhista olímpico disputam título de vela no ES

Durante cinco dias, a Baía de Vitória será o cenário de uma disputa que vai além do título nacional. Entre 18 e 22 deste mês, a capital capixaba recebe o Campeonato Brasileiro de Vela da classe J/70, que vale classificação para o Mundial em Annapolis, nos Estados Unidos.

Com sede no Iate Clube do Espírito Santo, a competição tem expectativa de reunir 17 embarcações do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, além de uma equipe dos Estados Unidos, com campeões mundiais e medalhista de ouro olímpico entre os participantes.

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O campeonato coloca na mesma raia diferentes gerações e trajetórias vitoriosas do esporte. À frente do Viking, Haroldo Solberg chega com o título mundial de J/70 conquistado em setembro, em Cascais, Portugal, e o recente vice-campeonato norte-americano, em Annapolis.

Já Marcos Soares, do CapinCanela, traz no currículo uma conquista histórica: a medalha de ouro na classe 470 nos Jogos Olímpicos de Moscou, em 1980, ao lado de Eduardo Penido.

A disputa terá ainda Samuel Albrecht, do El Enemigo, bicampeão sul-americano de J/70; Ralph Rosa, do Mindset, vencedor da classificação geral do Campeonato Europeu da classe em 2025; e Bruno Bethlem, do Aretê, bicampeão mundial da classe Snipe.

“Vamos reunir em Vitória diferentes gerações de velejadores, com experiência olímpica e títulos internacionais, em uma disputa pelo Brasileiro e pela classificação para o Mundial. Mas o currículo não define o resultado: o trabalho em equipe e a regularidade serão fundamentais em cada regata”, afirma Bruno Bethlem, presidente da classe J/70 no Brasil.

A representação capixaba também terá campeões mundiais a bordo. O Jamaica Rum, de Luciano Secchin, contará com Alfredo Rovere e Gabriel Borges, além do capixaba Fabiano Porto, para enfrentar algumas das principais equipes da modalidade.

Serviço

Campeonato Brasileiro de vela da classe J/70

Data: 18 a 22 de novembro de 2026

Local: Baía de Vitória, Espírito Santo

Sede: Iate Clube do Espírito Santo

Participação prevista: 17 embarcações, incluindo uma dos Estados Unidos

Em disputa: título brasileiro e classificação para o Mundial em Annapolis, nos Estados Unidos

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