O Campeonato Municipal de Futebol Amador de Cachoeiro de Itapemirim entrou em sua reta decisiva. Com partidas disputadas pelas quartas de final e pela primeira semifinal, a competição, promovida pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), conheceu seus primeiros finalistas nas categorias aspirante e principal.

Na sexta-feira (20), quatro partidas encerraram a fase de quartas de final, nos campos do Santos Dumont, no bairro Aeroporto, e do Itabirense, no bairro São Luiz Gonzaga.

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No campo do Santos Dumont, o Máster Bela Vista garantiu a classificação nas duas categorias. No aspirante, venceu o União da Buraca por 2 a 0. Já no principal, após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar, conquistou a vaga nos pênaltis, pelo placar de 5 a 4.

No campo do Itabirense, o Santos do Zumbi também avançou nas duas categorias. No aspirante, venceu o Família Sem Freio por 3 a 1. No principal, após empate em 2 a 2, garantiu a classificação nas penalidades, por 4 a 1.

Primeiros finalistas

Pela primeira semifinal da categoria aspirante, no campo do Sumaré, Juventude do Zumbi e Botafogo do Gilson Carone empataram em 1 a 1. Na disputa de pênaltis, o Juventude levou a melhor, vencendo por 6 a 5 e garantindo sua presença na grande final.

Na categoria principal, o Operário do São Luiz Gonzaga venceu o Villarreal por 1 a 0, assegurando sua vaga na decisão do campeonato.

A competição reforça o compromisso da administração municipal com a valorização do futebol amador, incentivando a prática esportiva, a integração entre as comunidades e o fortalecimento das equipes tradicionais do município.

Confira os resultados:

Quartas de final

Categoria aspirante:

– União da Buraca 0 x 2 Máster Bela Vista

– Santos do Zumbi 3 x 1 Família Sem Freio

Categoria principal:

– União da Buraca 2 x 2 Máster Bela Vista (4 x 5 nos pênaltis)

– Santos do Zumbi 2 x 2 Família Sem Freio (4 x 1 nos pênaltis)

Primeira semifinal

Categoria aspirante:

– Juventude do Zumbi 1 x 1 Botafogo do Gilson Carone (6 x 5 nos pênaltis)

Categoria principal:

– Villarreal 0 x 1 Operário do São Luiz Gonzaga