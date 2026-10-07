Campeonato Municipal de Iúna termina com título do Inter Iunense

O Inter Iunense conquistou o título do Campeonato Municipal de Futebol de Iúna após vencer o Red Bull por 1 a 0 na final da competição.

A decisão aconteceu no último sábado (3) e definiu o campeão do torneio promovido no município. Com o resultado, o Inter Iunense ficou com a taça e encerrou a participação no campeonato com o título.

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A competição começou no dia 6 de setembro e contou com organização da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Na cerimônia de encerramento, a organização também premiou os destaques individuais do campeonato. Entre os reconhecimentos, houve premiação para o melhor goleiro e para o artilheiro da competição.

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