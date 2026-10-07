Campeonato Municipal de Futebol de Cachoeiro começa neste fim de semana

A bola vai rolar pelo Campeonato Municipal de Futebol de Cachoeiro de Itapemirim. A competição começa neste fim de semana e reúne 12 equipes, divididas em quatro grupos, com disputas nas categorias Principal e Aspirante.

Promovido pela Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semesp), o campeonato tem como objetivo fortalecer o futebol amador, incentivar a prática esportiva e proporcionar momentos de lazer e integração entre atletas e comunidades.

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As equipes foram distribuídas da seguinte forma:

Grupo A

Santos do Zumbi

Náutico do Nossa Senhora Aparecida

Santos Dumont

Grupo B

Máster do Bela Vista

Rhuan City

Juventude do Zumbi

Grupo C

Operário do São Luiz Gonzaga

Botafogo do Gilson Carone

Villa Real

Grupo D

Família Sem Freio

Palmerina do Monte Belo

Buraca da União

Primeira rodada

Os primeiros jogos acontecem nos dias 11 e 12 de outubro, domingo e segunda, respectivamente, com partidas nos campos do Santos Dumont, no Aeroporto, e do Itabirense, no São Luiz Gonzaga. As disputas começam às 12h45, pela categoria Aspirante, e às 14h45, pela categoria Principal.

11 de outubro

Campo do Santos Dumont – Aeroporto

Santos do Zumbi x Náutico do Nossa Senhora Aparecida

Aspirante – 12h45

Principal – 14h45

Campo do Itabirense – São Luiz Gonzaga

Operário do São Luiz Gonzaga x Botafogo do Gilson Carone

Aspirante – 12h45

Principal – 14h45

12 de outubro

Campo do Itabirense – São Luiz Gonzaga

Máster do Bela Vista x Rhuan City

Aspirante – 12h45

Principal – 14h45

Campo do Santos Dumont – Aeroporto

Família Sem Freio x Palmerina do Monte Belo

Aspirante – 12h45

Principal – 14h45

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