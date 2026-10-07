Campeonato Municipal de Futebol de Cachoeiro começa neste fim de semana
O campeonato tem como objetivo fortalecer o futebol amador.
A bola vai rolar pelo Campeonato Municipal de Futebol de Cachoeiro de Itapemirim. A competição começa neste fim de semana e reúne 12 equipes, divididas em quatro grupos, com disputas nas categorias Principal e Aspirante.
Promovido pela Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semesp), o campeonato tem como objetivo fortalecer o futebol amador, incentivar a prática esportiva e proporcionar momentos de lazer e integração entre atletas e comunidades.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
As equipes foram distribuídas da seguinte forma:
Grupo A
- Santos do Zumbi
- Náutico do Nossa Senhora Aparecida
- Santos Dumont
Grupo B
- Máster do Bela Vista
- Rhuan City
- Juventude do Zumbi
Grupo C
- Operário do São Luiz Gonzaga
- Botafogo do Gilson Carone
- Villa Real
Grupo D
- Família Sem Freio
- Palmerina do Monte Belo
- Buraca da União
Primeira rodada
Os primeiros jogos acontecem nos dias 11 e 12 de outubro, domingo e segunda, respectivamente, com partidas nos campos do Santos Dumont, no Aeroporto, e do Itabirense, no São Luiz Gonzaga. As disputas começam às 12h45, pela categoria Aspirante, e às 14h45, pela categoria Principal.
11 de outubro
Campo do Santos Dumont – Aeroporto
Santos do Zumbi x Náutico do Nossa Senhora Aparecida
Aspirante – 12h45
Principal – 14h45
Campo do Itabirense – São Luiz Gonzaga
Operário do São Luiz Gonzaga x Botafogo do Gilson Carone
Aspirante – 12h45
Principal – 14h45
12 de outubro
Campo do Itabirense – São Luiz Gonzaga
Máster do Bela Vista x Rhuan City
Aspirante – 12h45
Principal – 14h45
Campo do Santos Dumont – Aeroporto
Família Sem Freio x Palmerina do Monte Belo
Aspirante – 12h45
Principal – 14h45
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