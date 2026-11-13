Capixabas são convocados para representar o Brasil na Copa do Mundo de Karatê
As atletas capixabas Claudina Aguiar, Helen Tatagiba e Victoria Tatagiba embarcam nesta terça-feira (10) para a China, onde vão representar o Brasil na Copa do Mundo de Karatê, a Karate World Cup 2026, competição organizada pela Federação Mundial de Karatê (WKF) e que será realizada entre os dias 20 e 22.
Integrantes da seleção brasileira, as três são as únicas representantes do País na categoria sênior de kata feminino e participam da disputa por equipes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A classificação para o torneio foi conquistada após a participação no Campeonato Pan-Americano. As atletas integram a equipe brasileira vinculada à Confederação Brasileira de Karatê (CBK) e terão pela frente um dos principais desafios do calendário internacional da modalidade.
Como parte da preparação para a competição, Claudina, Helen e Victoria realizaram os treinamentos no Ginásio de Lutas do Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, na sede da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), em Bento Ferreira, Vitória. A preparação foi intensificada ao longo de um ano e meio, com foco específico na competição mundial.
Para Helen Tatagiba, a classificação representa a concretização de um sonho construído com muita dedicação e superação ao longo da carreira. A karateca destacou a importância da oportunidade e a expectativa de colocar em prática tudo o que foi desenvolvido durante o período de treinamento.
“Foi um processo doloroso e muito difícil, mas também muito feliz, alegre e gratificante. Estar passando por tudo o que vivemos e ainda vamos viver é incrível. É uma competição muito importante, a maior competição de equipes do mundo, realizada a cada dois anos. Estamos muito animadas e contentes, prontas para dar o nosso melhor em quadra e fazer tudo aquilo que treinamos durante tanto tempo. Foi um ano e meio de preparação voltado especialmente para essa competição. Sempre foi nosso objetivo, nosso alvo, e agora estamos realizando mais um sonho da nossa carreira”, destacou Helen Tatagiba.
Realizado a cada dois anos, o evento reúne seleções classificadas nas disputas continentais e representa uma importante oportunidade internacional para os atletas.
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