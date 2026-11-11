Novo Park vence na estreia e inicia trajetória positiva no Estadual de Futsal

A Associação Desportiva Novo Park começou com vitória sua participação no Campeonato Estadual de Futebol de Salão, promovido pela Federação Espírito-Santense de Futebol de Salão (FESFS). Com o apoio da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), a equipe venceu o PSF por 6 a 4, no último sábado (7).

A partida de estreia foi realizada no Ginásio do Ferração, localizado no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim. O resultado positivo marcou o início da caminhada da equipe na competição estadual.

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A participação do Novo Park no campeonato representa mais uma oportunidade de valorização do esporte local, proporcionando aos atletas a experiência de disputar uma competição de nível estadual e representar o município.

O apoio da prefeitura, por meio da Semesp, reforça o compromisso da administração municipal com o incentivo às práticas esportivas e com o fortalecimento das equipes que representam Cachoeiro em diferentes modalidades e competições.

Além de estimular a prática esportiva, iniciativas como essa contribuem para a integração entre atletas, a valorização de talentos locais e o desenvolvimento do futsal no município.

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