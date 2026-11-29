Castelão em festa: Fortaleza vence Criciúma e garante acesso à Série A
Os personagens do acesso vieram do setor defensivo.
O Fortaleza está de volta à elite do futebol brasileiro. Na noite deste sábado (28), no último jogo da Série B 2026, válido pelo duelo de volta dos Playoffs de Acesso da competição nacional, o time cearense recebeu o Criciúma na Arena Castelão e superou o rival por 2 a 0, garantindo o acesso diante de seu torcedor, que quebrou o recorde de público do torneio na temporada.
Os personagens do acesso vieram do setor defensivo. Principal destaque do clube na temporada, Maílton anotou mais um golaço, foi o craque da partida e ainda iniciou a jogada do gol de Lucas Gazal, que deu a volta por cima em ano marcado por críticas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Com o resultado, o Fortaleza volta à Série A apenas um ano após a queda e nos braços da torcida, que lotou seu estádio. Do outro lado, o time catarinense, que jogava por um empate para retornar à elite após dois anos, segue na luta pelo acesso na próxima temporada.
A decisão do acesso começou agitada. O Fortaleza esboçou uma pressão inicial, mas quem teve a primeira boa chance foi o Criciúma. Logo aos oito, Luciano Castan pegou rebote da entrada da área e mandou rente à trave. Já aos 13, o time da casa chegou com Miritello, que parou em Airton.
Porém, o dia era de Maílton. Após criar boas chances, aos 26, o lateral recebeu de Vitinho na intermediária, e de muito longe, mandou uma bomba no ângulo para vencer Airton e abrir o marcador na capital cearense, anotando seu 11º gol na Série B 2026.
O Fortaleza ainda teve a chance de ampliar a vantagem aos 38, quando Maílton avançou pela direita, tirou da marcação e tocou na medida para Miritello, que livre, na cara do gol, mandou para fora.
Nos minutos finais, o Criciúma ainda tentou reagir, mas quem voltou a celebrar foi o time da casa. Aos 48, Maílton cobrou falta na área, e após bate e rebate, Lucas Gazal venceu Airton para fazer 2 a 0.
Na volta para o segundo tempo, o time catarinense se lançou ao ataque e quase diminuiu aos dois, quando Willean Lepo mandou no canto, mas João Ricardo operou uma grande defesa. A resposta do Fortaleza veio aos 14 com Pedro Henrique, que de fora da área, mandou no travessão.
Do outro lado, o Criciúma seguiu ao ataque e quase fez o primeiro aos 35, quando em cruzamento na área, Lucca Prior mandou contra a própria meta e Rodrigo cortou em cima da linha. Apostando nos contra-ataques, o time da casa ainda teve chances de ampliar o marcador nos minutos finais com Paulo Baya e Miritello, mas em ambas as oportunidades, Airton salvou.
Os visitantes ainda chegaram com perigo nos acréscimos da decisão, mas assim como em toda a partida, não encontraram objetividade e acabaram eliminados fora de casa, após vencerem o jogo de ida por 1 a 0.
FICHA TÉCNICA
FORTALEZA 2 X 0 CRICIÚMA
FORTALEZA – João Ricardo; Maílton (Luan Freitas), Lucas Gazal, Cardona e Kaio Henrique; Ronald (Jailson), Lucas Sasha e Vitinho (Lucca Prior); Pedro Henrique (Rodrigo Santos), Luiz Fernando (Paulo Baya) e Miritello. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
CRICIÚMA – Airton; Marcinho (Capella), César Martins, Luciano Castán e Marcelo Hermes; Eduardo (Diego Gonçalves), Ronald (Gui Lobo) e Fellipe Mateus; Otero (Nicolas), Willean Lepo (Romarinho) e Waguininho. Técnico: Umberto Louzer.
GOLS – Maílton, aos 26, e Lucas Gazal, aos 48 minutos do primeiro tempo.
CARTÕES AMARELOS – Lucas Gazal e Otero.
RENDA – R$ 2.093.606,00.
PÚBLICO – 56.422 torcedores.
ÁRBITRO – Raphael Claus (SP).
LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).
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