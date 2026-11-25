A ginasta capixaba Lays Jorge está entre as cinco atletas convidadas para participar da seletiva da Seleção Brasileira Juvenil de Ginástica Rítmica. A avaliação acontece nos dias 10 e 11 de março de 2027, em Aracaju, Sergipe.

A atleta representa a Escola de Campeãs, de Vila Velha, e recebe o incentivo do programa Bolsa Atleta da prefeitura. A técnica Simone Maiara Luiz, ex-integrante da Seleção Brasileira, comanda a preparação da jovem.

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O convite abre caminho para uma possível participação em competições internacionais, como o Campeonato Pan-Americano Juvenil e o Campeonato Mundial Juvenil.

Além da capixaba, a seletiva reúne outras quatro ginastas: Amanda Pinto e Linda Petersen, do Rio Grande do Sul, e Anny Lima e Sophia Rocha, de Sergipe.

“Estou muito feliz pela chance de tentar uma vaga na Seleção Brasileira. Isso representa o sonho de todo atleta”, afirmou Lays Jorge.

Caminho rumo à Seleção Brasileira

Inicialmente, a comissão técnica avaliará as ginastas presencialmente em Aracaju. As atletas que avançarem no processo passarão por novas avaliações em competições internacionais e deverão enviar vídeos à coordenação e ao comitê técnico da modalidade.

No entanto, o convite não garante uma vaga na Seleção Brasileira. A comissão considerará o desempenho das ginastas, o cumprimento das metas estabelecidas e as necessidades da equipe nacional.

Incentivo ao esporte capixaba

Lays conta com o apoio do Bolsa Atleta, programa que oferece melhores condições de treinamento, preparação e participação em competições aos esportistas de Vila Velha.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, George Alves, destacou a importância do reconhecimento nacional da ginasta e do investimento nos talentos esportivos do município.

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