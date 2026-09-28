Copa do Mundo de Parapente reúne pilotos de mais de 15 países no Espírito Santo

Entre os dias 3 e 10 de outubro, o céu do Noroeste do Espírito Santo ganhará um mar de cores com a realização da 4ª etapa da Copa do Mundo de Parapente (PWC – Paragliding World Cup). O evento irá acontecer na Rampa do Monjolo, localizada em Baixo Guandu, que se firma como a principal referência do voo livre no Brasil e uma das mais importantes do planeta.

Com a chegada da Copa do Mundo, a Rampa do Monjolo atinge uma marca histórica ao realizar, em um único ano, as três maiores competições do cenário de voo livre. O local sediou a edição especial de 50 anos do Campeonato Brasileiro de Asa Delta (CBAD) e a superfinal do Campeonato Brasileiro de Parapente (CBP), fechando a tríplice coroa agora com a etapa do mundial (PWC).

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A 4ª etapa da Copa do Mundo de Parapente (PWC) é uma realização da Confederação Brasileira de Voo Livre (CBVL), Federação Capixaba de Voo Livre (FCVL), Associação de Voo Livre de Baixo Guandu (AVLBG) e Paragliding World Cup International (PWC), com apoio da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu. O evento tem patrocínio de Lavagnoli Supermercados, Farmácia Lavagnoli, Caté Veículos, Arbalest Cervejaria e Vivá Centro Médico.

Corrida acirrada rumo à superfinal na Suíça

O evento em Baixo Guandu funcionará como uma das poucas e valiosas oportunidades para os atletas carimbarem o passaporte para a 16ª Superfinal do PWC, que acontecerá em Grindelwald-Interlaken, na Suíça, entre 05 e 15 de maio de 2027. O circuito da temporada 2026/2027 é composto por apenas sete etapas globais, cruzando países como Cazaquistão, Itália, Bulgária, Índia e Espanha.

Apenas os 15 melhores pilotos no ranking geral e as três melhores mulheres de cada etapa regular garantem vaga direta para a grande final em solo suíço, tornando cada prova no céu capixaba uma disputa de altíssima pressão.

Lendas vivas e tecnologia de ponta no céu capixaba

Até o momento, a competição conta com mais de 60 pilotos internacionais confirmados, com listas remanescentes em fase final de validação. Os atletas utilizam equipamentos de última geração e ultra-performance, como o velame Enzo 3 e a selete Submarine (ambos da Ozone), que operam no limite máximo da aerodinâmica esportiva.

O grande destaque internacional confirmado na etapa é o suíço Andy Aebi, considerado uma lenda viva do voo livre. Aebi carrega no currículo os títulos de campeão mundial de parapente (2009), campeão geral do PWC (2008) e, recentemente, em 2024, chocou a comunidade ao quebrar o recorde mundial de paramotor ao voar por mais de 14 horas seguidas em um triângulo de 883 km na Alemanha.

A delegação brasileira promete defender o território com força máxima, ostentando a maior armada do evento com 16 pilotos de ponta confirmados — incluindo nomes de peso como Marcella Uchoa e Luciano Horn —, seguida de perto pela forte equipe dos Estados Unidos, com 11 atletas inscritos.

Capixabas na disputa

O Espírito Santo será representado na 4ª etapa da Copa do Mundo de Parapente pelos pilotos Vinicius Bianchi Malacarne e Silas Barros Moreira. Atual campeão capixaba de parapente, Vinicius vem colecionando pódios expressivos no cenário nacional, como o recente vice-campeonato na Copa Valadares de 2026 (MG). Prata da casa, ele competirá como piloto filiado à Associação de Voo Livre de Baixo Guandu (AVLBG).

Piloto de alto nível técnico, Silas tem papel de destaque nas principais competições nacionais e já carimbou pódios de peso, como a terceira colocação geral na categoria Open do Campeonato Capixaba de Parapente.

“Fórmula 1 dos céus”

O presidente da Associação de Voo Livre de Baixo Guandu, Raney de Freitas, lembra que a seleção dos pilotos participantes da Copa do Mundo de Parapente (PWC) é feita de forma rígida e meritocrática. “Como a procura por vagas é imensa e as rampas têm um limite de segurança (cerca de 125 pilotos), a seleção é feita por meio de três critérios: o ‘passaporte’ do ranking, as cotas de diversidade e o incentivo feminino”, observa Raney.

O primeiro quesito avalia o histórico recente de cada piloto. Quem conquistou os melhores resultados em campeonatos nacionais e internacionais de elite nos últimos meses ganha prioridade na lista. As cotas de diversidade consistem em limitar o número de atletas por país, de modo a garantir a presença de 15 a 20 nacionalidades em cada etapa.

Por fim, a organização reserva vagas exclusivas para as mulheres mais bem colocadas no ranking mundial e distribui um número limitado de convites especiais, usados para dar oportunidade a promessas locais ou lendas do esporte.

“Em resumo: quem voar no céu de Baixo Guandu na Copa do Mundo de Parapente passou por uma peneira que reúne, literalmente, a nata do esporte mundial. É uma espécie de “Fórmula 1 dos céus”, compara Raney de Freitas.

PROGRAME-SE:

Copa do Mundo de Parapente – 4ª etapa da temporada 2026/2027 do Paragliding World Cup (PWC)

Data: 03 de outubro a 10 de outubro de 2026

Local: Rampa do Monjolo, na zona rural de Baixo Guandu (ES), município localizado no noroeste capixaba, a cerca de 180 quilômetros de distância da capital Vitória

Realização: Confederação Brasileira de Voo Livre (CBVL), Federação Capixaba de Voo Livre (FCVL), Associação de Voo Livre de Baixo Guandu (AVLBG), Paragliding World Cup International (PWC)

Apoio: Prefeitura Municipal de Baixo Guandu

Patrocínio: Lavagnoli Supermercados, Farmácia Lavagnoli, Caté Veículos, Arbalest Cervejaria e Vivá Centro Médico

Informações oficiais e tracking ao vivo: www.pwca.org

Entrada: gratuita

SOBRE A AVLBG E A RAMPA DO MONJOLO:

Desde a sua implantação, em 2014, a Associação de Voo Livre de Baixo Guandu (AVLBG) é responsável pela estruturação, manutenção e desenvolvimento da Rampa do Monjolo, atuando de forma contínua na organização, melhoria da infraestrutura e gestão operacional do local.

Ao longo dos anos, foram realizados investimentos em acesso, segurança, área de decolagem e suporte aos pilotos, consolidando a rampa como um dos principais pontos de voo livre do Brasil. Além da manutenção permanente do espaço, a AVLBG tem papel fundamental na promoção e realização de campeonatos e eventos de grande porte, atraindo pilotos de diversas regiões do país e do exterior.

Essas iniciativas fortalecem o esporte nas modalidades de parapente e asa delta, ao mesmo tempo em que impulsionam o turismo e a economia local em Baixo Guandu, posicionando o município como referência no cenário do voo livre internacional.

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