De Castelo para a Tailândia: três atletas conquistam vaga no Mundial de Muay Thai
O campeonato aconteceu entre os dias 6 e 8 de novembro.
Três atletas de Castelo conquistaram vagas para o Campeonato Mundial de Muay Thai de 2027, na Tailândia. Felipe Roberto, Paulo Vitor e Kauã Ambrosim, da equipe Elite Thai, garantiram a classificação no último sábado, 7 de novembro, no Clube Monte Sinai, na Tijuca, no Rio de Janeiro.
Sob o comando do professor Uanderley Moreira, a equipe castelense participou do Campeonato Brasileiro com quatro atletas, representando a seleção capixaba. Foram três vitórias: duas por nocaute técnico contra representantes de Mato Grosso e uma por pontos contra Goiás. A equipe também registrou uma derrota diante de uma atleta de São Paulo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O campeonato aconteceu entre os dias 6 e 8 de novembro. A seleção do Espírito Santo encerrou sua participação com seis medalhas de ouro e duas de prata.
Com o resultado, os três classificados da Elite Thai terão o desafio de representar o Brasil no Mundial de 2027, levando o nome de Castelo à Tailândia, berço do Muay Thai.
A equipe agradece aos patrocinadores e aos amigos que contribuíram com a rifa e apoiaram a participação no Campeonato Brasileiro, fazendo parte dessa conquista para o esporte castelense.
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