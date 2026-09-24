De promessa da base a campeão: jovem talento cachoeirense ganha destaque no futebol profissional

Leonardo Athaídes, conhecido como Leozinho, deu um novo passo na carreira no futebol. Aos 17 anos, o jovem atleta de Cachoeiro de Itapemirim estreou como jogador profissional após construir uma trajetória iniciada ainda na infância.

O primeiro contato com o esporte aconteceu aos seis anos, na escolinha Criança Bandeira, no bairro Aquidaban. Depois, Leonardo seguiu para o futebol de campo no Grêmio Santo Agostinho, onde continuou o desenvolvimento como atleta.

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Patrícia, mãe do jovem jogador conta que, durante a formação, Leozinho acumulou experiências em competições de futsal e campo.

“Com isso, ele conquistou títulos e chamou atenção pelo desempenho dentro das quadras e dos gramados. E nós, como família, temos feito tudo o que podemos para tentar ajudá-lo a prosseguir conquistando seu sonho”, explica.

Trajetória vitoriosa

Em 2026, o atleta ganhou destaque pelo Forte no Campeonato Capixaba Sub-17, competição em que terminou como vice-campeão. O desempenho abriu caminho para uma nova etapa na carreira.

No mês passado, Leonardo passou a integrar a equipe profissional do Estrela do Norte e conquistou o título com o clube. A estreia marcou a realização de um sonho construído ao longo dos anos.

O treinador Romildo Silva, da escolinha Criança Bandeira, acompanhou os primeiros passos do jogador e destacou a dedicação do atleta.

“Leozinho sempre foi um menino bem educado, dedicado e um atleta exemplar. Tenho muito orgulho de ver os primeiros passos dele no futebol e agora acompanhar ele realizando o sonho de ser jogador profissional. É uma honra e um orgulho para nossa escolinha e para o bairro Aquidaban”, afirmou.

“Foi uma felicidade muito grande. Ver meu filho defender o meu time do coração e ser campeão é algo que jamais vou esquecer”, expressa o pai de Leonardo, Rodrigo Athaídes.

Após a estreia, Leonardo falou sobre a emoção de iniciar a carreira profissional e revelou os próximos objetivos.

“Fiquei muito feliz e contente, pois foi um sonho estrear profissionalmente. Meus objetivos são seguir focado e treinando, porque quero continuar correndo atrás dos meus objetivos e do meu sonho”, disse o jogador.

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