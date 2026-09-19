Cachoeirense marca em goleiro que parou a Alemanha na Copa e brinca: “Fiz o que eles não conseguiram”
O atacante Breno Herculano voltou a balançar as redes pelo FC Anyang, da Coreia do Sul. Neste sábado (19), o capixaba marcou o segundo gol da equipe na vitória por 2 a 1 sobre o Ulsan Hyundai. O tento foi anotado de pênalti, sofrido pelo próprio Herculano, que voltou aos jogos após se recuperar de uma lesão na coxa. A partida também foi especial por marcar o jogo de número 150 do atacante como profissional.
Outro detalhe que tornou o gol ainda mais curioso foi o goleiro que estava no gol adversário. Jo Hyeon-woo, titular da seleção da Coreia do Sul, foi o responsável por defender a meta coreana na histórica vitória por 2 a 0 sobre a Alemanha na Copa do Mundo de 2018. Na ocasião, a Coreia eliminou a então atual campeã mundial ainda na fase de grupos, com grande atuação do goleiro, eleito o craque da partida.
Leia também: Fluminense x Corinthians hoje: escalação, horário e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão
Breno relembrou o episódio e brincou após marcar justamente contra o histórico arqueiro sul-coreano.
“Muito feliz com essa vitória, a gente estava precisando de uma partida desse tipo, contra um time forte e conquistar os três pontos dentro de casa. Também feliz demais por poder voltar e marcar, podendo ajudar a equipe a vencer. É, realmente o goleiro é uma lenda aqui na Coreia, lembro bem desse jogo contra a Alemanha, posso dizer agora que fiz o que os alemães não conseguiram (risos).”
Com a vitória sobre o Ulsan, o Anyang chegou aos 38 pontos e ocupa a sétima colocação na tabela de classificação. A K-League é formada por 12 equipes e, ao fim da primeira fase, os seis primeiros disputam o playoff pelo título, enquanto os seis últimos entram no playoff contra o rebaixamento. Atualmente, o Anyang ocupa a primeira posição entre as equipes que disputariam o playoff do descenso.
Herculano destacou a importância do resultado e projetou a reta final da primeira fase, reforçando que o objetivo da equipe é buscar uma vaga no playoff pelo título.
“Nós passamos por um período difícil, sem conseguir vitórias e isso nos deixou um pouco para trás. Mas, acredito que essa vitória de hoje contra o Ulsan pode nos dar uma grande moral para essa reta final da primeira fase. Temos que buscar as vitórias e ver o que vai acontecer. O nosso objetivo é entrar no playoff do título e vamos buscar isso até o final.”
Natural de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, Breno Herculano chegou ao FC Anyang nesta temporada. Com o gol marcado neste sábado, o atacante soma três gols e três assistências em 19 jogos pelo clube.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726