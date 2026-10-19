De volta à elite, Estrela do Norte aposta em técnico campeão para 2027

O Estrela do Norte já tem um novo comandante para a temporada de 2027. Após conquistar o título invicto da Série B do Campeonato Capixaba de 2026 e garantir o retorno à elite do futebol estadual, o clube de Cachoeiro de Itapemirim anunciou a contratação do técnico Fábio Brostel, de 47 anos, para liderar a equipe na próxima temporada.

O treinador chega ao Alvinegro com experiência no futebol brasileiro e um histórico recente de conquistas no Espírito Santo. Em 2024, Brostel comandou o Porto Vitória na campanha do título da Copa Espírito Santo e foi eleito o melhor treinador da competição.

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Com Licença PRO da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o novo técnico do Estrela do Norte acumula passagens por clubes como Cruzeiro, América-MG, Uberlândia, Betim, Ipatinga, Capital-DF, Mamoré, Araxá SAF e Porto Vitória.

Estrela mira nova fase na elite capixaba

A chegada de Fábio Brostel marca o início de uma nova etapa para o Estrela do Norte, que retorna à primeira divisão estadual após uma campanha invicta na Série B de 2026.

Com a conquista do acesso, o desafio agora será preparar o elenco para enfrentar os principais clubes do Espírito Santo no Campeonato Capixaba Série A de 2027.

O clube ainda não divulgou detalhes sobre a comissão técnica, o início da preparação ou possíveis reforços para a próxima temporada.

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