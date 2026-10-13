Corrida da Cidadania abre 2 mil vagas para percursos de 5 e 10 km

As inscrições para a segunda edição da Corrida da Cidadania abrem nesta quinta-feira (15), às 12 horas. São 2 mil vagas para a prova, marcada para 8 de novembro, um domingo, com largada às 6 horas, na Enseada do Suá, em Vitória, e percursos de 5 km e 10 km. A corrida é realizada pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), com patrocínio da ES Gás e produção da Lupino. Para retirar o kit, cada inscrito deve doar um pacote de fraldas geriátricas, que será destinado a uma instituição sem fins lucrativos.

A competição terá dois percursos no mesmo trajeto: um de 10 km (ida e volta) e outro de 5 km (somente ida). A largada será na Avenida Américo Buaiz, em frente à sede da Assembleia. Os corredores seguem no sentido Praia do Canto, até o McDonald’s, e retornam passando em frente à Ales até o Palácio do Café. Depois, voltam por trás do Shopping Vitória até a Ilha do Boi e terminam no ponto de largada.

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Serão duas categorias de corredores: geral e atletas com deficiência. Ao final, todos os participantes recebem medalha, e os três primeiros colocados de cada categoria, no masculino e no feminino, recebem troféu.

“A primeira edição da Corrida da Assembleia foi um grande sucesso, com uma procura tão expressiva que as inscrições se esgotaram rapidamente. Neste ano, queremos repetir essa festa, que reúne esporte, saúde, integração e cidadania no entorno da Casa do povo capixaba. Mais do que uma corrida, é uma celebração da vida, da cidadania e da nossa conexão com a sociedade”, destaca o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos.

Ação solidária

Os kits serão retirados na sede da Assembleia, nos dias 6 de novembro (sexta-feira), das 10 às 18 horas, e 7 (sábado), das 10 às 13 horas, mediante a entrega de um pacote de fraldas geriátricas. Os itens arrecadados serão doados a uma instituição sem fins lucrativos.

“Acreditamos que estar presente na vida dos capixabas vai além de levar energia para o desenvolvimento do Espírito Santo. Também significa apoiar iniciativas que promovem qualidade de vida, solidariedade e conexão com as pessoas. A Corrida da Cidadania reúne esses valores e reforça a importância de unir diferentes setores em torno de causas que geram benefícios para a sociedade”, afirma Raphael Pereira, presidente da ES Gás.

2ª Corrida da Cidadania

Data da corrida: 8 de novembro (domingo)

Horário da largada: 6h

Local: Avenida Américo Buaiz, em frente à Assembleia Legislativa, na Enseada do Suá, Vitória

Percursos: 5 km e 10 km

Inscrições: a partir de 15 de outubro (quinta-feira), às 12h.

Link: https://www.ticketsports.com.br/e/corrida-da-cidadania-de-vitoria-88678

Vagas: 2 mil

Retirada de kits

Local: Assembleia Legislativa

Datas: 6 de novembro (sexta-feira), das 10h às 18h; e 7 de novembro (sábado), das 10h às 13h

Importante: a entrega do kit será mediante a doação de um pacote de fraldas geriátricas.

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