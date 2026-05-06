Estrela do Norte apresenta novo treinador, Eugênio Souza
Com trajetória consolidada no futebol brasileiro, Eugênio Souza acumula passagens por vários clubes.
O Estrela do Norte Futebol Clube confirmou a contratação do treinador Eugênio Souza para a disputa do Campeonato Capixaba Série B. A diretoria oficializou o novo comandante como parte do planejamento da equipe para a temporada de 2026.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Com trajetória consolidada no futebol brasileiro, Eugênio Souza acumula passagens por clubes como Tombense, Ipatinga, Democrata-GV, Betim Futebol e Villa Nova-MG. Além disso, o treinador também teve formação como atleta nas categorias do Cruzeiro.
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Agora, Eugênio chega ao Estrela do Norte com a missão de fortalecer o projeto esportivo do clube e de levar o Estrela de volta à elite do Capixabão. A diretoria aposta na experiência e na organização do treinador para aumentar a competitividade da equipe durante a Série B estadual.
Enquanto isso, o Estrela segue focado na construção de um projeto considerado sólido e ambicioso. O clube trabalha para montar um elenco competitivo e buscar uma campanha consistente na luta pelos objetivos da temporada.
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