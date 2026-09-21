Estrela do Norte vence Linhares e conquista título do Capixabão Série B

A tarde de sábado (19) entrou para história do Estrela do Norte Futebol Clube. O alvinegro cachoeirense coroou o acesso à elite com o título do Campeonato Capixaba Série B ao vencer, nos pênaltis, a equipe do Linhares FC.

Mas se os mais de 4 mil torcedores do Gigante do Sul pensaram que o jogo seria tranquilo, tiveram que esperar até o último segundo para soltar o grito de campeão dentro do estádio do Sumaré lotado.

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Como foi o jogo

Com a casa cheia, o Estrela contou com o apoio da sua apaixonada torcida, porém, mesmo assim, o primeiro tempo foi equilibrado. As equipes tiveram poucas oportunidades de ataque, com as principais chegadas sendo do Linhares, mas sem levar perigo ao gol do goleiro Léo Rodrigues.

Contudo, na segunda etapa, o Linhares teve a chance de abrir o placar aos sete minutos, mas o Estrela fez boa jogada que resultou em pênalti marcado. Aos 29 minutos, Anderson Silva colocou o Alvinegro do Sumaré à frente.

Os torcedores do Estrela do Norte já comemoravam o título quando, aos 54 minutos, Dani Olmo desviou de cabeça uma bola levantada na área e empatou a partida, levando a decisão do título para os pênaltis.

Na disputa, melhor para o Estrela do Norte. Por 4 a 3, o time de Cachoeiro de Itapemirim conquistou, pela 3ª vez, o campeonato.

Próximos passos

A final da Série B encerrou oficialmente a temporada 2026 do futebol capixaba. Estrela do Norte e Linhares FC retornam em janeiro, quando tem início a Série A do Campeonato Capixaba 2027.

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