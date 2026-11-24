Três estudantes de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, representam o município nas Paralimpíadas Escolares, em São Paulo. Os jovens atletas disputam medalhas em duas modalidades: tênis de mesa e badminton.

Miguel Freitas Bento, da Escola Estadual Washington Pinheiro Meirelles, e Endrew de Oliveira dos Santos, da Escola Anacleto Jacinto Ribeiro, competem no tênis de mesa.

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Já Kaylan de Souza Silva, estudante da Escola Estadual Graúna, representa Itapemirim nas disputas de badminton.

Com talento e dedicação, os três estudantes levam o nome do município à competição e buscam conquistar medalhas.

A participação dos jovens nas Paralimpíadas Escolares também destaca a importância do esporte como ferramenta de inclusão, superação e geração de oportunidades.

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