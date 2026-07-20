FDK Racing Cup abre inscrições para pilotos iniciantes e experientes

A contagem regressiva já começou para uma das competições de kart rental mais aguardadas do Espírito Santo. Nos dias 1º e 2 de agosto, o Kartódromo de Jardim Camburi, em Vitória (ES), será palco da 3ª edição da FDK Racing Cup, evento promovido pela Associação Fãs de Kart, que vem se consolidando como uma das principais portas de entrada para novos pilotos e um importante campeonato para quem disputa o Ranking Nacional de Kart Rental (NKR).

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As inscrições já estão abertas e a competição foi estruturada para atender desde quem está dando os primeiros passos no automobilismo até pilotos experientes que buscam evoluir tecnicamente e somar pontos no cenário nacional.

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Competição para todos os níveis

Um dos grandes diferenciais da FDK Racing Cup é reunir pilotos de diferentes níveis de experiência em categorias específicas, garantindo disputas equilibradas e muito mais competitivas.

As categorias disponíveis são:

Iniciantes (Novatos): destinada a pilotos que nunca participaram de competições oficiais de kart rental e desejam viver a experiência de correr pela primeira vez em um campeonato organizado.

Estreantes: voltada para pilotos que já participaram de edições anteriores da Copa Novatos ou de outras competições, mas que ainda não desejam disputar pontos válidos para o Ranking Nacional de Kart Rental.

Categorias Oficiais do NKR (Ranking Nacional de Kart Rental):

Leve

Médio

Pesado

Sênior (pilotos com 40 anos ou mais)

Nessas categorias, os competidores disputarão pontos importantes para o NKR, aumentando ainda mais o nível técnico das corridas.

Estrutura profissional

A FDK Racing Cup segue um padrão de organização semelhante ao de grandes competições de kart rental do país.

Os pilotos contarão com:

sistema de cronometragem eletrônica;

classificação por tempo;

regulamento técnico;

direção de prova;

equipe de pista especializada;

transmissão de resultados;

premiação por categoria.

Toda a estrutura foi planejada para proporcionar uma experiência segura, organizada e emocionante para pilotos e familiares.

Muito além da competição

Mais do que uma disputa por posições, a FDK Racing Cup tem como objetivo incentivar a prática do automobilismo de forma acessível, promovendo integração entre pilotos de diferentes níveis, espírito esportivo e desenvolvimento técnico.

Ao longo dos últimos anos, centenas de pilotos iniciaram sua trajetória nas competições organizadas pela Associação Fãs de Kart, muitos deles evoluindo para categorias nacionais e consolidando sua paixão pelo esporte.

Inscrições abertas

As vagas são limitadas e as inscrições já estão abertas para todas as categorias.

As inscrições podem ser feitas através do site www.fasdekart.com.br

A organização recomenda que os interessados garantam sua participação com antecedência, já que a expectativa é de grande procura por pilotos de Vitória, da Grande Vitória e de diversas cidades do Espírito Santo.

A 3ª FDK Racing Cup promete mais um fim de semana de muita velocidade, emoção e disputas equilibradas, reunindo desde quem sonha em participar da primeira corrida até pilotos que buscam pontos importantes no Ranking Nacional de Kart Rental.

Serviço

Evento: 3ª FDK Racing Cup

Data: 1º e 2 de agosto

Local: Kartódromo de Jardim Camburi – Vitória (ES)

Categorias:

• Iniciantes (Novatos)

• Estreantes

• Leve (NKR)

• Médio (NKR)

• Pesado (NKR)

• Sênior – 40+ (NKR)

Inscrições: abertas, com vagas limitadas.