Fifa anuncia nova Copa do Mundo sub-15 com participação de 211 seleções
O torneio teve os grupos definidos pela organização e o Brasil vai ficar no Grupo D.
A Fifa vai realizar, entre os dias 22 e 31 de outubro, a primeira edição da Copa do Mundo sub-15, que terá como sede o Azerbaijão. Aberta à participação de todas as 211 federações filiadas à entidade, a competição terá 192 seleções com presença confirmada. A expectativa da entidade é que mais de 4 mil adolescentes participem do evento esportivo.
O torneio teve os grupos definidos pela organização e o Brasil vai ficar no Grupo D. Nesta fase inicial, a equipe nacional terá como adversários as seguintes seleções: República Democrática do Congo, Nepal, Tunísia, El Salvador e Guiné Bissau. Ao todo, esta etapa classificatória vai contar com 32 chaves.
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A novidade nesta competição é o retorno às disputas da Rússia e de Belarus aos torneios da entidade, depois de um hiato de quatro anos provocado pela suspensão em função da invasão à Ucrânia. Os russos estão no grupo AE e enfrentam Afeganistão, Djibouti, Serra Leoa, Sudão e Turquia.
Já Belarus retorna ao cenário internacional e vai integrar a chave O. Seus adversários serão as seleções de Botsuana, Mali, Mongolia, Papua Nova Guiné e Peru. Por conta da presença dos dois países, várias federações de nações europeias optaram por não participar do Mundial sub-15.
A competição terá ainda um status de festival, onde a intenção é que o evento esportivo seja um polo de confraternização entre os jovens participantes. As regras vão ser diferentes, com horário menor de jogo e campo com dimensões reduzidas. As equipes terão oito jogadores com partidas em dois tempos de 20 minutos.
Arsène Wenger, chefe de Desenvolvimento Global do Futebol da Fifa, destacou o potencial transformador do torneio. “Este torneio visa proporcionar essa oportunidade a eles. Ao reunir equipes de todo o mundo na categoria Sub-15, podemos oferecer aos jogadores partidas significativas, expô-los a diferentes estilos e culturas do futebol e ajudá-los a aprender e se desenvolver por meio da competição.”
A entidade alimenta a expectativa de fazer uma versão feminina deste campeonato já no ano que vem. A ideia, é que em 2028 os campeonatos masculino e feminino sejam realizados de forma simultânea.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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