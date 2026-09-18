Cachoeiro abre inscrições para o Campeonato Municipal de Futebol 2026

A bola vai rolar para mais uma edição do Campeonato Municipal de Futebol de Cachoeiro de Itapemirim. Organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), a competição reunirá equipes do município nas categorias Aspirante e Principal.

As inscrições das equipes estarão abertas de 21 a 25 de setembro. Para esta edição, serão inscritas no mínimo oito e no máximo 12 equipes.

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Após o período de inscrições, será realizado o Congresso Técnico, no dia 29 de setembro, na sede da Semesp, no edifício San Karlo, na Avenida Beira Rio, às 19h, quando serão definidos os detalhes da competição, incluindo a tabela de jogos.

A previsão é que o campeonato tenha início no dia 11 de outubro, com partidas realizadas durante os meses de outubro, novembro e dezembro.

A competição tem como objetivo fortalecer o futebol amador no município, promover a integração entre as comunidades e incentivar a prática esportiva, valorizando atletas e equipes de Cachoeiro.

Além da disputa dentro de campo, os vencedores receberão troféus, medalhas e premiação em dinheiro, conforme as regras estabelecidas para a competição.

As informações sobre os jogos, locais e horários serão divulgadas pela Semesp após a definição da tabela. A entrada para as partidas será gratuita.

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