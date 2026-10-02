Giovanna Sales, de Atílio Vivacqua, recebe homenagem após brilhar nos Jogos Escolares Brasileiros

A estudante Giovanna Sales recebeu uma homenagem após conquistar duas medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros, realizados em Brasília. A atleta representou a escola, Atílio Vivácqua e o Espírito Santo na competição.

Giovanna garantiu a medalha de bronze na disputa individual de wrestling. Ela também subiu ao pódio na competição por equipe, na qual conquistou a medalha de prata.

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Após a participação no evento nacional, a Escola Municipal de Educação Básica Integral (EMEBTI) Roque Telles Guimarães preparou uma homenagem para reconhecer o desempenho da estudante.

A diretora Michelle Costa Herculano Scherrer e a equipe da unidade participaram do momento de reconhecimento. A iniciativa celebrou a dedicação, o esforço e as conquistas alcançadas pela atleta.

A homenagem também destacou a trajetória de Giovanna e o orgulho da comunidade escolar pelos resultados obtidos nos Jogos Escolares Brasileiros.

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