Giovanna Sales, de Atílio Vivacqua, recebe homenagem após brilhar nos Jogos Escolares Brasileiros
Giovanna garantiu a medalha de bronze na disputa individual de wrestling.
A estudante Giovanna Sales recebeu uma homenagem após conquistar duas medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros, realizados em Brasília. A atleta representou a escola, Atílio Vivácqua e o Espírito Santo na competição.
Giovanna garantiu a medalha de bronze na disputa individual de wrestling. Ela também subiu ao pódio na competição por equipe, na qual conquistou a medalha de prata.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Após a participação no evento nacional, a Escola Municipal de Educação Básica Integral (EMEBTI) Roque Telles Guimarães preparou uma homenagem para reconhecer o desempenho da estudante.
A diretora Michelle Costa Herculano Scherrer e a equipe da unidade participaram do momento de reconhecimento. A iniciativa celebrou a dedicação, o esforço e as conquistas alcançadas pela atleta.
A homenagem também destacou a trajetória de Giovanna e o orgulho da comunidade escolar pelos resultados obtidos nos Jogos Escolares Brasileiros.
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