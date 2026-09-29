Medalhista paralímpica anuncia decisão de amputar a perna aos 29 anos

A atleta capixaba Luíza Guisso Fiorese decidiu amputar a perna aos 29 anos. Segundo a medalhista, a decisão ocorre após um período marcado por dores, uso de medicamentos, incertezas e complicações provocadas por uma infecção.

Luíza revelou a decisão após passar três meses distante das redes sociais. De acordo com a jogadora, durante esse período ela se recolheu para refletir sobre o momento que enfrentava. As dores e as consequências da infecção também fizeram com que planos fossem cancelados e colocaram sua vida em risco.

A capixaba contou que acompanhou as tentativas de recuperação da perna, mas não obteve o resultado esperado. Diante da situação, conversou com a família, o noivo e os médicos antes de optar pela amputação.

“Foi a decisão mais difícil da minha vida”, afirmou. Luíza também disse que sabia que esse momento poderia chegar, embora imaginasse que isso aconteceria mais tarde. “Me sinto segura dessa decisão e pronta. Deus me preparou pra isso”, declarou.

A relação de Luíza com os desafios impostos à perna começou ainda na adolescência. Aos 15 anos, ela enfrentou um osteossarcoma no fêmur esquerdo. Por causa da doença, precisou substituir parte dos ossos da perna por uma endoprótese.

Na época, Luíza praticava handebol, mas interrompeu a atividade durante o tratamento médico. Anos depois, o esporte voltou a ocupar espaço em sua vida. Em novembro de 2018, uma jogadora da Seleção Brasileira de vôlei sentado viu a capixaba em um programa de televisão e entrou em contato com ela.

Luíza já havia passado por duas cirurgias quando recebeu o convite. Em março de 2019, decidiu conhecer o vôlei sentado. A escolha abriu caminho para uma trajetória de conquistas na modalidade.

A atleta conquistou a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 e chegou ao topo do pódio no Mundial da Bósnia, em 2022.

Agora, Luíza se prepara para uma nova mudança no corpo. Ao explicar a decisão, ela destacou a vontade de seguir vivendo e criando memórias. “O câncer deixou marcas em mim, mas acima de tudo ele me deu gana de vida. Eu amo a vida! Eu amo viver!”, afirmou.

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