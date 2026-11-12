Inglaterra x Croácia AO VIVO: onde assistir, horário e escalações
A seleção inglesa ocupa a segunda posição do Grupo A3, com nove pontos.
A Inglaterra recebe a Croácia nesta quinta-feira (12), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres. O confronto vale pela quinta rodada da fase de grupos da Uefa Nations League 2026/27 e terá transmissão da ESPN 4 e do Disney+.
A seleção inglesa ocupa a segunda posição do Grupo A3, com nove pontos. A equipe comandada por Thomas Tuchel precisa de apenas um empate para garantir a classificação às quartas de final.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Depois de estrear com derrota por 3 a 2 para a Espanha, a Inglaterra reagiu na competição. O time venceu a República Tcheca duas vezes, por 2 a 0 e 3 a 0, e goleou a Croácia por 7 a 0 fora de casa.
Já os croatas vivem uma situação mais delicada. A equipe de Slaven Bilić aparece na terceira posição, com três pontos, e tenta escapar do playoff de rebaixamento da Liga A.
Para alcançar a Inglaterra na tabela, a Croácia precisa vencer os dois compromissos restantes e torcer por derrotas dos ingleses. Além disso, terá que superar uma grande desvantagem nos critérios de desempate.
No confronto direto, os croatas precisariam vencer em Wembley por oito gols de diferença ou por sete gols, desde que marcassem pelo menos oito. Mesmo assim, dependeriam de outros resultados na última rodada.
A Croácia também corre o risco de cair diretamente para a Liga B. Isso acontecerá caso a República Tcheca, última colocada do grupo e ainda sem pontos, ultrapasse os croatas na classificação.
Onde assistir a Inglaterra x Croácia ao vivo?
Inglaterra x Croácia acontece nesta quinta-feira (12), às 16h45 (de Brasília), no Estádio de Wembley. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, no streaming.
O árbitro dinamarquês Morten Krogh comandará o confronto.
Prováveis escalações
Inglaterra: Pickford, Alexander-Arnold, Quansah, Branthwaite, Hall; Declan Rice e Elliot Anderson; Morgan Rogers, Bellingham e Gordon; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.
Croácia: Livakovic; Stanisic, Vuskovic, Caleta-Car e Gvardiol; Modric e Kovacic; Vlasic, Mario Pasalic e Baturina; Budimir. Técnico: Slaven Bilić.
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