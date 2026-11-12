Itália x França: onde assistir clássico pela Liga das Nações hoje

Itália e França fazem um dos principais jogos desta quinta-feira (12) pela Uefa Nations League. As seleções entram em campo às 16h45, no horário de Brasília, no estádio San Siro, em Milão, pela quinta rodada do Grupo A1.

A França lidera a chave com 10 pontos. A Itália aparece logo atrás, com sete, enquanto a Bélgica ocupa a terceira posição, com seis pontos. A Turquia ainda não pontuou.

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O confronto pode encaminhar a definição do grupo. Uma vitória sobre os italianos garante à França a liderança e uma vaga nas quartas de final. Os franceses também asseguram a classificação caso não percam para a Itália.

A situação da Itália exige mais atenção. Jogando diante da própria torcida, a equipe busca uma vitória para chegar aos 10 pontos e continuar na disputa pela primeira posição. O resultado também é importante porque a Bélgica segue próxima na tabela.

Os italianos podem garantir matematicamente uma vaga nas quartas de final nesta rodada caso vençam a França e a Bélgica perca para a Turquia. A rodada final do grupo está marcada para domingo (15), quando a Itália visita os belgas e a França recebe os turcos.

O clássico também coloca frente a frente as equipes comandadas por Roberto Mancini e Zinedine Zidane. No encontro anterior entre as seleções nesta edição da competição, Itália e França empataram por 1 a 1.

Onde assistir a Itália x França?

Itália x França começa às 16h45 desta quinta-feira (12), no San Siro, em Milão. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.