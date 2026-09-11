Jogos de hoje do Brasileirão: veja onde assistir aos duelos deste sábado

O Campeonato Brasileiro terá uma rodada movimentada neste sábado (12), com seis partidas pela 27ª rodada da Série A. A programação reúne clássicos estaduais, briga contra o rebaixamento e equipes de olho na parte de cima da tabela.

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Confira os horários e onde assistir aos jogos do Brasileirão:

Atlético-MG x Fluminense

Atlético-MG e Fluminense se enfrentam neste sábado (12), às 16h, na Arena MRV. O duelo coloca frente a frente o oitavo colocado Galo, com 36 pontos, e o Tricolor, quarto colocado, com 45.

Onde assistir: Premiere.

Grêmio x Vasco

Grêmio e Vasco fazem confronto direto na luta contra a zona de rebaixamento. A partida acontece às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O time gaúcho ocupa a 15ª posição, com 28 pontos, enquanto o Vasco aparece em 17º lugar, com 25 pontos.

Onde assistir: Premiere.

Chapecoense x Internacional

Chapecoense e Internacional entram em campo às 17h, na Arena Condá, em Chapecó. O duelo reúne duas equipes que buscam reação na competição.

A Chape soma 17 pontos e tenta deixar a lanterna, enquanto o Colorado ocupa a 18ª colocação, com 25 pontos.

Onde assistir: Record, Premiere e Cazé TV.

Palmeiras x São Paulo

O clássico entre Palmeiras e São Paulo acontece às 18h30, no Nubank Parque, em São Paulo. O Choque-Rei reúne dois times envolvidos também nas competições continentais.

O Verdão aparece na segunda posição do Brasileirão, com 53 pontos, enquanto o Tricolor ocupa o décimo lugar, com 33.

Onde assistir: Premiere.

Botafogo x RB Bragantino

Botafogo e RB Bragantino duelam às 20h30, no Estádio Nilton Santos. As equipes entram em campo buscando recuperação na tabela.

O Glorioso tem 31 pontos e tenta se afastar da zona de rebaixamento. Já o Bragantino soma 35 pontos.

Onde assistir: Amazon Prime Video.

Santos x Cruzeiro

Fechando a rodada de sábado, Santos e Cruzeiro se enfrentam às 21h, na Vila Belmiro.

O Peixe busca força em casa, enquanto o Cruzeiro tenta somar pontos na disputa por vaga nas competições internacionais.

Onde assistir: SporTV e Premiere.

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