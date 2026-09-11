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Premier League tem rodada movimentada neste sábado; confira os jogos

Entre os destaques está o Arsenal, atual campeão inglês, que tenta manter o início perfeito diante do Sunderland.

jogador arsenal correndo pelo campo
Foto: Reprodução | Rede Social: @arsenal

A Premier League 2026/2027 terá uma rodada movimentada neste sábado (12), com sete partidas envolvendo equipes em diferentes momentos na competição. Entre os destaques está o Arsenal, atual campeão inglês, que tenta manter o início perfeito diante do Sunderland.

O duelo entre Sunderland e Arsenal acontece às 16h (horário de Brasília), no Stadium of Light. Os Gunners lideram a competição com nove pontos e 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas. A equipe de Mikel Arteta chega embalada após vencer o Napoli por 1 a 0 na estreia da Champions League.

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Outro confronto de destaque será entre Liverpool e Fulham, às 11h, em Anfield. O Liverpool soma cinco pontos e ocupa a sexta posição, enquanto o Fulham busca recuperação após um início abaixo das expectativas no campeonato.

No mesmo horário, o Chelsea recebe o Hull City em Stamford Bridge. O time londrino tenta confirmar o bom momento ofensivo, enquanto o Hull chega invicto e aposta em uma defesa organizada para surpreender fora de casa.

O Tottenham também entra em campo às 13h30, contra o Everton, no Tottenham Hotspur Stadium. A partida coloca frente a frente equipes em situações diferentes: o Tottenham ainda busca a primeira vitória, enquanto o Everton aparece entre os times invictos da temporada.

Pela manhã, Bournemouth e Brentford medem forças no Vitality Stadium. O Bournemouth ainda procura o primeiro triunfo no campeonato, enquanto o Brentford chega com uma sequência positiva contra o adversário, sem perder nos últimos dez encontros em todas as competições.

Crystal Palace e Ipswich Town também entram em campo neste sábado. O Palace, ainda sem vencer e ocupando a parte inferior da tabela, tenta reagir diante da torcida. O Ipswich, por outro lado, chega mais confiante após duas vitórias consecutivas.

Fechando a rodada, Aston Villa e Nottingham Forest se enfrentam em Villa Park. As duas equipes buscam recuperação após um início irregular, em um confronto que pode ser importante para afastar a pressão neste começo de campeonato.

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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