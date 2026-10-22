Libertadores: Flamengo encara o Estudiantes; veja onde assistir e horário

Nesta quinta-feira (22), o Flamengo encara o Estudiantes para definir o segundo finalista da Conmebol Libertadores. O confronto será às 21h30, no Maracanã. O vencedor encara o Palmeiras na decisão do dia 28 de novembro, em Montevidéu.

O confronto de ida, disputado na Argentina, terminou sem gols, deixando a disputa pela vaga na final completamente aberta. Com isso, quem vencer o próximo duelo garante a classificação, enquanto um novo empate levará a decisão para os pênaltis. Flamengo e a equipe argentina já se enfrentaram na fase de grupos desta edição da Libertadores, quando empataram em La Plata e o Rubro-Negro levou a melhor no Rio de Janeiro.

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Onde assistir

Transmissão: ESPN e Disney+.

Escalações Prováveis

Flamengo – Técnico: Leonardo Jardim

O técnico Leonardo Jardim terá um retorno com relação ao time que entrou em campo na partida de ida, na Argentina. Depois de cumprir suspensão, o volante Jorginho volta ao time titular. A dúvida fica no meio-campo e no ataque. Isso porque Carrascal foi bem na última partida atuando como camisa 10 e vem sendo o destaque da equipe.

Provável escalação: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Paquetá (Plata); Carrascal, Bruno Henrique e Lino.

Estudiantes – Técnico: Alexander “Cacique” Medina

Medina conta com o retorno de Tomás Palacios e Leandro González Pirez, que cumpriram suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. O Estudiantes também terá Marcos Rojo, contratado para a semifinal e que teve a inscrição barrada no primeiro jogo. Gabriel Neves, lesionado, é desfalque. Na última partida do Campeonato Argentino, os principais jogadores foram poupados.

Provável escalação: Muslera; Mancuso, González Pires, Marcos Rojo (Funes Mori) e Tomás Palacios; Piovi, Castro e Rodríguez; Tiago Palacios, Carrillo e Correa (Burgos).

Arbitragem

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Gustavo Tejera (URU) Assistente 1: Nicolas Taran (URU)

Nicolas Taran (URU) Assistente 2: Carlos Barreiro (URU)

Carlos Barreiro (URU) VAR: Antonio Garcia (URU)

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