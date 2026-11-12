Liga das Nações: assista República Tcheca x Espanha AO VIVO
A seleção espanhola chega ao duelo com uma campanha perfeita.
A República Tcheca recebe a Espanha nesta quinta-feira (12), às 16h45 (horário de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Uefa Nations League. O confronto acontece no Stadion Letná, em Praga, e terá transmissão ao vivo do SporTV.
A seleção espanhola chega ao duelo com uma campanha perfeita. A equipe lidera o Grupo A3, soma 12 pontos e venceu os quatro jogos que disputou. Além disso, a Espanha já garantiu sua classificação para as quartas de final.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Por outro lado, a República Tcheca ocupa a última posição da chave. A equipe perdeu todas as partidas até agora, não conquistou pontos e não tem mais chances de avançar à próxima fase.
No primeiro encontro entre as seleções, a Espanha venceu por 3 a 1, diante de sua torcida. Agora, os espanhóis tentam repetir o resultado para ampliar a sequência de vitórias na competição.
Apesar da diferença entre as campanhas, o técnico espanhol Luis de la Fuente alertou para as dificuldades do confronto. Segundo o treinador, os tchecos podem oferecer resistência, principalmente se a Espanha demorar a marcar o primeiro gol.
Do outro lado, o treinador Santi Denia reconheceu o favoritismo espanhol. No entanto, destacou que sua equipe pretende aproveitar os espaços que o adversário pode oferecer durante a partida.
O Grupo A3 também reúne Inglaterra e Croácia. Os ingleses ocupam a segunda posição, com nove pontos, enquanto os croatas aparecem em terceiro, com três. As duas seleções também se enfrentam nesta quinta-feira (12), em Londres.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre República Tcheca e Espanha acontece nesta quinta-feira (12), às 16h45 (de Brasília), pela Uefa Nations League. O SporTV transmite a partida ao vivo na TV fechada.
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