Maracanã vive semana de tragédia de clubes cariocas na Libertadores e Sul-Americana

O Maracanã viveu uma semana para esquecer para os torcedores cariocas. As semifinais da Libertadores e da Copa Sul-Americana terminaram com a eliminação dos três clubes cariocas, em uma sequência de resultados frustrantes que teve o estádio como cenário de duas despedidas dolorosas: a do Vasco, na terça-feira, e a do Flamengo, na quinta-feira.

Antes dos confrontos decisivos, o Maracanã esteve no centro de uma disputa envolvendo Vasco, Flamengo e Fluminense. O time cruzmaltino precisou enfrentar uma batalha judicial para conseguir o direito de mandar no estádio o duelo de volta contra o Boca Juniors, pela semifinal da Sul-Americana. Após a liberação, porém, a equipe acabou eliminado diante de sua torcida.

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Depois de vencer por 1 a 0 na temida La Bombonera, na Argentina, o Vasco chegou ao Rio de Janeiro com vantagem e a expectativa de garantir uma vaga na decisão continental. No entanto, o Boca Juniors reverteu o cenário e venceu por 3 a 1, com um gol aos 43 minutos do segundo tempo, encerrando a campanha vascaína na competição.

Além da eliminação, a partida teve repercussão pelos danos registrados no local. O consórcio responsável pela administração do Maracanã divulgou uma nota reclamando das avarias deixadas após o confronto e estimou prejuízos superiores a R$ 300 mil.

Na quinta-feira, 22, foi a vez de o Flamengo entrar em campo no estádio carioca para decidir uma vaga na final da Libertadores contra o Estudiantes, da Argentina. Depois do empate sem gols no jogo de ida, o time rubro-negro precisava de uma vitória simples para avançar diretamente à decisão.

Apesar de jogar em casa e contar com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo, a equipe de Leonardo Jardim não conseguiu balançar as redes. O novo empate por 0 a 0 levou a disputa para os pênaltis. O goleiro Fernando Muslera foi decisivo ao defender as cobranças de Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique e garantir a classificação do Estudiantes.

Fluminense também se despede da Libertadores

A sequência negativa havia começado na quarta-feira (14), quando o Fluminense recebeu o Palmeiras pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Mesmo com uma atuação de domínio, o Tricolor foi derrotado por 2 a 1 no Maracanã e ficou em desvantagem para a partida decisiva em São Paulo.

Na volta, disputada no Nubank Parque, o time carioca conseguiu vencer por 1 a 0 e igualar o placar agregado. A decisão, então, foi para os pênaltis, e o Palmeiras levou a melhor, eliminando o Fluminense e garantindo a classificação para a final.

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