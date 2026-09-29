Dupla de Castelo vence adversários do Rio em evento de Muay Thai

Dois atletas de Castelo conquistaram vitórias no Kings Stadium, evento de Muay Thai realizado no sábado, na Serra. Tiago e Emanoel representaram a Equipe Kai Muay e terminaram a participação com 100% de aproveitamento.

A competição reuniu mais de 20 lutas. Os representantes castelenses enfrentaram atletas do Rio de Janeiro e venceram seus respectivos confrontos.

Os resultados ampliaram o cartel de Tiago e Emanoel. A preparação dos lutadores contou com o trabalho técnico e o processo de perda de peso conduzidos pelo professor Thiago Lopes.

Os atletas treinam no Centro de Artes Marciais TRÍADE, localizado no Centro de Castelo.

Após os resultados no Kings Stadium, Tiago e Emanoel já voltam as atenções para o próximo desafio. A dupla iniciará a preparação para um novo campeonato previsto para dezembro.

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