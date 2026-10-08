Olheiro do Fluminense estará em Marataízes para descobrir novos talentos

Crianças que sonham em seguir carreira no futebol terão uma oportunidade de mostrar suas habilidades em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo. O município receberá, no dia 6 de novembro, o evento Olhar Técnico, que contará com a presença de um observador do Fluminense.

O captador de talentos Pedro Arthur, representante do clube carioca, estará na cidade para acompanhar de perto o desempenho de jovens jogadores. A iniciativa busca identificar possíveis talentos para o futebol.

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A avaliação acontecerá no Complexo Esportivo CAIC, a partir das 8h. A participação será gratuita e estará aberta a crianças de até 15 anos.

Para participar, os interessados deverão realizar a inscrição na Secretaria Municipal de Esportes de Marataízes. A organização também estabeleceu regras para o vestuário dos participantes.

Durante a avaliação, os jovens deverão utilizar roupas neutras. O uso de camisas de clubes de futebol está proibido.

A Secretaria Municipal de Esportes e a Prefeitura de Marataízes organizam o evento. A proposta é oferecer aos jovens atletas a oportunidade de apresentar suas habilidades diante de um profissional responsável pela observação de talentos do Fluminense.

Serviço

Olhar Técnico do Fluminense em Marataízes

– Data: 6 de novembro de 2026

– Horário: 8h

– Local: Complexo Esportivo CAIC, Marataízes (ES)

– Público: Crianças de até 15 anos

– Entrada: Gratuita

– Inscrições: Secretaria Municipal de Esportes

– Vestuário: Roupas neutras, sem camisas de times

– Observador: Pedro Arthur, captador do Fluminense

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