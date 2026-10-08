Paixão por motos reúne mulheres em evento especial em Mimoso do Sul

As mulheres apaixonadas por motociclismo terão um encontro especial em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. No dia 22 de novembro, a comunidade de Barra da Fortuna recebe o 1º Trilhão Feminino, que busca incentivar a participação das mulheres no esporte.

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Mimoso do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O evento pretende reunir motociclistas para um dia de aventura, lazer e integração.

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O trilhão

O trilhão recebe mulheres de todos os níveis de experiência. Dessa forma, tanto as pilotos mais experientes quanto aquelas que estão começando poderão participar da programação.

As atividades começam às 7h, com um café para as participantes. Em seguida, às 9h, acontece a largada do trilhão. Já às 11h, a programação prevê almoço e sorteio de brindes.

Para participar, as interessadas devem pagar R$ 90 pela inscrição antecipada. Quem optar pela inscrição no dia do evento pagará R$ 100. Já o valor para acompanhantes será de R$ 40.

As inscrições e outras informações estão disponíveis pelo telefone (28) 99956-0026, com Taynara.

Serviço

1º Trilhão Feminino da Barra da Fortuna

– Data: 22 de novembro de 2026 (domingo)

– Local: Barra da Fortuna, Mimoso do Sul (ES)

– 7h: Café

– 9h: Largada

– 11h: Almoço e sorteio de brindes

– Inscrição antecipada: R$ 90

– Inscrição no dia: R$ 100

– Acompanhante: R$ 40

– Informações e inscrições: (28) 99956-0026 – Taynara

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