Palmeiras x Fluminense: Conmebol confirma datas das semifinais da Libertadores

A Conmebol anunciou nesta segunda-feira, 21, as datas dos confrontos das semifinais da Libertadores. Palmeirenses e flamenguistas decidem a disputa por uma vaga na grande final em casa, diante de sua torcida.

O duelo brasileiro entre Fluminense e Palmeiras acontece nos dias 14 e 21 de outubro, com a bola rolando a partir das 21h30 em ambas as datas.

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A primeira partida ocorre no Estádio do Maracanã, com mando dos cariocas, já a volta será em São Paulo, no Nubank Parque. Ambos os jogos do duelo entre as equipes brasileiras serão transmitidos ao vivo pela TV Globo, pela GE TV e pela Paramount+.

Já o confronto entre Estudiantes e Flamengo tem data marca para os dias 15 e 22 de outubro, também com início às 21h30. Os argentinos recebem a partida de ida, ainda sem estádio confirmado. Já a volta será na casa do rubro-negro, o Maracanã.

Os confrontos entre os cariocas e os argentinos serão transmitidos ao vivo pela ESPN e Disney+.

A grande final da Libertadores será no dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

CONFIRA AS DATAS DAS SEMIFINAIS DA LIBERTADORES

Fluminense x Palmeiras

ida: 14/10 – 21h30 (Maracanã)

volta: 21/10 – 21h30 (Nubank Parque)

Estudiantes x Flamengo

ida: 15/10 – 21h30 (a confirmar)

volta: 22/10 – 21h30 (Maracanã)

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