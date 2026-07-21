Piloto de Cachoeiro estreia em nova categoria no FDK Racing Cup

O piloto Pedro Herédia, de Cachoeiro de Itapemirim, enfrentará um novo desafio no kart capixaba. Após conquistar um título e um vice-campeonato na Copa Verão 2026, ele subiu de categoria e estreará na Médio 95 kg.

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A nova disputa acontecerá durante o FDK Racing Cup 2026, nos dias 1º e 2 de agosto, no Kartódromo FDK, em Vitória. A competição garantirá aos três primeiros colocados da categoria uma vaga no Goiânia Challenge 2027. O evento reúne competidores do kart rental no Kartódromo Ricardo Santos, em Goiânia.

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Nova categoria aumenta o nível do desafio

A categoria Médio 95 kg reúne pilotos experientes e com resultados expressivos em competições regionais e nacionais. Pedro reconhece o nível elevado dos adversários, mas pretende manter o estilo competitivo que marcou sua trajetória nas pistas.

“Agora o desafio será muito maior. Vou correr contra adversários muito bons no kart rental. Na categoria só tem pilotos feras”, afirmou.

O piloto comparou a mudança a uma estreia na Fórmula 1. Mesmo diante da dificuldade, ele acredita que poderá evoluir e competir em igualdade com os novos adversários.

Trajetória começou ainda na infância

Fã de Ayrton Senna, Pedro começou a se interessar por velocidade aos 8 anos, quando disputava corridas com carrinhos de rolimã.

Ele ganhou o primeiro kart em 2017. Aos 12 anos, participou de sua primeira competição amadora. A primeira vitória aconteceu já na quinta corrida, após largar na pole position e liderar a prova do início ao fim.

Em 2018, Pedro recebeu um convite para disputar o Campeonato Capixaba de Kart. Naquele ano, conquistou o título estadual da categoria Júnior Menor pela Federação de Automobilismo do Estado do Espírito Santo e pela Confederação Brasileira de Automobilismo.

No ano seguinte, decidiu correr entre os adultos na categoria Graduados. Pedro terminou o campeonato na sexta posição e conquistou o título de melhor estreante.

Ele também chegou ao quinto lugar nas 150 Milhas Capixabas, ao lado dos pilotos Pedro Sá e João Sartório.

História de superação começou nos primeiros meses de vida

Pedro nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, em 2005. Ainda bebê, recebeu o diagnóstico de uma cardiopatia congênita. Aos 8 meses, ele passou por uma cirurgia cardíaca que durou cerca de seis horas e meia. A equipe do médico Luiz Daniel realizou o procedimento em Cachoeiro, com acompanhamento da cardiopediatra Andressa Mussi.

Segundo o pai, Paulo Herédia, a cirurgia teve sucesso e permitiu que Pedro levasse uma vida normal, sem restrições físicas. “Hoje ele tem uma saúde de aço. Praticou e ainda pratica vários esportes e não tem nenhuma restrição”, afirmou.

O pai espera que a trajetória do filho leve esperança às famílias que enfrentam situações semelhantes.

Piloto busca primeira participação nacional

Pedro mantém o sonho de disputar uma competição nacional. Ele já conquistou uma vaga anteriormente, mas não conseguiu reunir os patrocínios necessários para participar.

Enquanto busca apoio financeiro, o piloto segue nas competições estaduais para manter o ritmo e ampliar a experiência. “Correr de kart é fantástico e me faz muito bem. Quando entro na pista, é para ganhar”, declarou.

Pedro também destaca o respeito pelos adversários. Fora das pistas, ele considera os competidores amigos e reconhece a importância deles em sua formação no kart rental. Dentro do circuito, porém, o objetivo permanece o mesmo: competir em igualdade e buscar a vitória.

Meta é terminar entre os primeiros

Pedro adotará uma postura cautelosa na estreia, mas não pretende abandonar seu estilo arrojado.

O piloto considera que uma classificação entre os cinco primeiros representaria um bom resultado. Mesmo assim, ele entrará na disputa com o objetivo de subir ao pódio e conquistar uma das vagas para o Goiânia Challenge 2027. “Sei que sou um novato na categoria. Se terminar entre os cinco primeiros, já será um resultado excelente. Mas vou correr para subir ao pódio e conseguir uma vaga”, disse.

Além do desafio esportivo, Pedro aponta a busca por patrocinadores como um dos principais obstáculos para participar de competições fora do Espírito Santo.

O FDK Racing Cup 2026 acontecerá no Kartódromo FDK, em Vitória. A organização transmitirá as corridas ao vivo pelo YouTube.

Principais conquistas de Pedro Herédia

2017

Vencedor do 2º Grande Prêmio de Rio Novo do Sul, em uma corrida de rua amadora.

2018

Campeão capixaba oficial da categoria Júnior Menor.

2019

Campeão capixaba Rookie na categoria adulta e quinto colocado nas 150 Milhas Capixabas.

2025

Quinto colocado na Copa FDK entre 39 pilotos da categoria Estreantes.

2026

Campeão da Copa Verão na categoria Iniciantes e vice-campeão entre os Estreantes.

Como apoiar o piloto

Empresas e pessoas interessadas em apoiar Pedro Herédia nas próximas competições podem entrar em contato com Paulo Herédia pelo telefone e WhatsApp (28) 99973-8643.