Piloto de Cachoeiro estreia em nova categoria no FDK Racing Cup
A nova disputa acontecerá durante o FDK Racing Cup 2026, nos dias 1º e 2 de agosto, no Kartódromo FDK, em Vitória.
O piloto Pedro Herédia, de Cachoeiro de Itapemirim, enfrentará um novo desafio no kart capixaba. Após conquistar um título e um vice-campeonato na Copa Verão 2026, ele subiu de categoria e estreará na Médio 95 kg.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A nova disputa acontecerá durante o FDK Racing Cup 2026, nos dias 1º e 2 de agosto, no Kartódromo FDK, em Vitória. A competição garantirá aos três primeiros colocados da categoria uma vaga no Goiânia Challenge 2027. O evento reúne competidores do kart rental no Kartódromo Ricardo Santos, em Goiânia.
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Nova categoria aumenta o nível do desafio
A categoria Médio 95 kg reúne pilotos experientes e com resultados expressivos em competições regionais e nacionais. Pedro reconhece o nível elevado dos adversários, mas pretende manter o estilo competitivo que marcou sua trajetória nas pistas.
“Agora o desafio será muito maior. Vou correr contra adversários muito bons no kart rental. Na categoria só tem pilotos feras”, afirmou.
O piloto comparou a mudança a uma estreia na Fórmula 1. Mesmo diante da dificuldade, ele acredita que poderá evoluir e competir em igualdade com os novos adversários.
Trajetória começou ainda na infância
Fã de Ayrton Senna, Pedro começou a se interessar por velocidade aos 8 anos, quando disputava corridas com carrinhos de rolimã.
Ele ganhou o primeiro kart em 2017. Aos 12 anos, participou de sua primeira competição amadora. A primeira vitória aconteceu já na quinta corrida, após largar na pole position e liderar a prova do início ao fim.
Em 2018, Pedro recebeu um convite para disputar o Campeonato Capixaba de Kart. Naquele ano, conquistou o título estadual da categoria Júnior Menor pela Federação de Automobilismo do Estado do Espírito Santo e pela Confederação Brasileira de Automobilismo.
No ano seguinte, decidiu correr entre os adultos na categoria Graduados. Pedro terminou o campeonato na sexta posição e conquistou o título de melhor estreante.
Ele também chegou ao quinto lugar nas 150 Milhas Capixabas, ao lado dos pilotos Pedro Sá e João Sartório.
História de superação começou nos primeiros meses de vida
Pedro nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, em 2005. Ainda bebê, recebeu o diagnóstico de uma cardiopatia congênita. Aos 8 meses, ele passou por uma cirurgia cardíaca que durou cerca de seis horas e meia. A equipe do médico Luiz Daniel realizou o procedimento em Cachoeiro, com acompanhamento da cardiopediatra Andressa Mussi.
Segundo o pai, Paulo Herédia, a cirurgia teve sucesso e permitiu que Pedro levasse uma vida normal, sem restrições físicas. “Hoje ele tem uma saúde de aço. Praticou e ainda pratica vários esportes e não tem nenhuma restrição”, afirmou.
O pai espera que a trajetória do filho leve esperança às famílias que enfrentam situações semelhantes.
Piloto busca primeira participação nacional
Pedro mantém o sonho de disputar uma competição nacional. Ele já conquistou uma vaga anteriormente, mas não conseguiu reunir os patrocínios necessários para participar.
Enquanto busca apoio financeiro, o piloto segue nas competições estaduais para manter o ritmo e ampliar a experiência. “Correr de kart é fantástico e me faz muito bem. Quando entro na pista, é para ganhar”, declarou.
Pedro também destaca o respeito pelos adversários. Fora das pistas, ele considera os competidores amigos e reconhece a importância deles em sua formação no kart rental. Dentro do circuito, porém, o objetivo permanece o mesmo: competir em igualdade e buscar a vitória.
Meta é terminar entre os primeiros
Pedro adotará uma postura cautelosa na estreia, mas não pretende abandonar seu estilo arrojado.
O piloto considera que uma classificação entre os cinco primeiros representaria um bom resultado. Mesmo assim, ele entrará na disputa com o objetivo de subir ao pódio e conquistar uma das vagas para o Goiânia Challenge 2027. “Sei que sou um novato na categoria. Se terminar entre os cinco primeiros, já será um resultado excelente. Mas vou correr para subir ao pódio e conseguir uma vaga”, disse.
Além do desafio esportivo, Pedro aponta a busca por patrocinadores como um dos principais obstáculos para participar de competições fora do Espírito Santo.
O FDK Racing Cup 2026 acontecerá no Kartódromo FDK, em Vitória. A organização transmitirá as corridas ao vivo pelo YouTube.
Principais conquistas de Pedro Herédia
2017
- Vencedor do 2º Grande Prêmio de Rio Novo do Sul, em uma corrida de rua amadora.
2018
- Campeão capixaba oficial da categoria Júnior Menor.
2019
- Campeão capixaba Rookie na categoria adulta e quinto colocado nas 150 Milhas Capixabas.
2025
- Quinto colocado na Copa FDK entre 39 pilotos da categoria Estreantes.
2026
- Campeão da Copa Verão na categoria Iniciantes e vice-campeão entre os Estreantes.
Como apoiar o piloto
Empresas e pessoas interessadas em apoiar Pedro Herédia nas próximas competições podem entrar em contato com Paulo Herédia pelo telefone e WhatsApp (28) 99973-8643.
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