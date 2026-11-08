Solidariedade e futebol marcam encontro de ídolos promovido pelo Café Campeão em Cachoeiro
O evento reuniu ex-jogadores de Flamengo, Vasco e Botafogo, além de atletas que marcaram época com a camisa do Estrela do Norte.
O Jogo dos Campeões, promovido pelo Café Campeão, neste sábado (7), transformou o Estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, em ponto de encontro para admiradores de diferentes clubes.
O evento reuniu ex-jogadores de Flamengo, Vasco e Botafogo, além de atletas que marcaram época com a camisa do Estrela do Norte.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
“Café Campeão não é só Flamengo, Café Campeão representa todos os esportes. Hoje, trouxemos o Bernardo, temos o Petkovic e outros atletas que passaram por diversos clubes. O Café Campeão representa o nosso Estado, principalmente o Sul capixaba. É uma forma de retribuir tudo o que o povo do Espírito Santo confia à nossa marca. Acredito que este seja o primeiro de muitos eventos”, explica o CEO do Café Campeão, Giovani Sacaramussa.
A programação, que teve caráter solidário, atraiu torcedores e admiradores do futebol. Os fãs tiveram a oportunidade de rever antigos ídolos e acompanhar de perto nomes que fizeram história no esporte brasileiro.
“A arrecadação de alimentos será totalmente destinada à caridade. A Rocha Ativa realiza esse trabalho em parceria conosco, e esperamos promover outros eventos e dar continuidade a essa parceria”, afirma Sacaramussa.
Entre as atrações estava Petkovic, ídolo do Flamengo e campeão brasileiro pelo clube. Também participaram Bernardo, campeão da Copa do Brasil pelo Vasco, e Andrezinho, que conquistou o Campeonato Carioca pelo Botafogo.
Além da programação esportiva, o encontro proporcionou momentos de interação entre os ex-atletas e o público. Torcedores aproveitaram a presença dos jogadores para tirar fotografias, conversar e conseguir autógrafos em camisas e outros artigos esportivos.
Petkovic foi um dos nomes mais procurados pelos fãs. O ex-meia atendeu aos pedidos de autógrafos e posou para fotos, em registros que marcaram o encontro entre gerações de torcedores e jogadores que fizeram história no futebol nacional.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726