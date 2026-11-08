Solidariedade e futebol marcam encontro de ídolos promovido pelo Café Campeão em Cachoeiro

O Jogo dos Campeões, promovido pelo Café Campeão, neste sábado (7), transformou o Estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, em ponto de encontro para admiradores de diferentes clubes.

O evento reuniu ex-jogadores de Flamengo, Vasco e Botafogo, além de atletas que marcaram época com a camisa do Estrela do Norte.

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“Café Campeão não é só Flamengo, Café Campeão representa todos os esportes. Hoje, trouxemos o Bernardo, temos o Petkovic e outros atletas que passaram por diversos clubes. O Café Campeão representa o nosso Estado, principalmente o Sul capixaba. É uma forma de retribuir tudo o que o povo do Espírito Santo confia à nossa marca. Acredito que este seja o primeiro de muitos eventos”, explica o CEO do Café Campeão, Giovani Sacaramussa.

A programação, que teve caráter solidário, atraiu torcedores e admiradores do futebol. Os fãs tiveram a oportunidade de rever antigos ídolos e acompanhar de perto nomes que fizeram história no esporte brasileiro.

“A arrecadação de alimentos será totalmente destinada à caridade. A Rocha Ativa realiza esse trabalho em parceria conosco, e esperamos promover outros eventos e dar continuidade a essa parceria”, afirma Sacaramussa.

Entre as atrações estava Petkovic, ídolo do Flamengo e campeão brasileiro pelo clube. Também participaram Bernardo, campeão da Copa do Brasil pelo Vasco, e Andrezinho, que conquistou o Campeonato Carioca pelo Botafogo.

Além da programação esportiva, o encontro proporcionou momentos de interação entre os ex-atletas e o público. Torcedores aproveitaram a presença dos jogadores para tirar fotografias, conversar e conseguir autógrafos em camisas e outros artigos esportivos.

Petkovic foi um dos nomes mais procurados pelos fãs. O ex-meia atendeu aos pedidos de autógrafos e posou para fotos, em registros que marcaram o encontro entre gerações de torcedores e jogadores que fizeram história no futebol nacional.