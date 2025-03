Fernanda Montenegro e longevidade: siga esse script

Fernanda Montenegro, aos 95 anos, continua a encantar o público com sua vitalidade e talento. Muitos se perguntam quais são os segredos por trás de sua longevidade e energia. A atriz já compartilhou alguns hábitos que contribuem para seu bem-estar e saúde.

Saúde mental e longevidade

Fernanda Montenegro mantém uma perspectiva equilibrada sobre o envelhecimento. Ela reconhece as mudanças físicas que a idade traz, mas evita lamentações. Em vez disso, foca nos momentos felizes e nas memórias positivas. Em entrevista, afirmou: “A gente deve jogar fora as [memórias] que não são boas e cultuar as que são boas. Porque isso alimenta a gente.”

Atividade física regular

A atriz incorpora exercícios físicos em sua rotina diária. Costuma caminhar no calçadão de Ipanema e opta por subir escadas sempre que possível, inclusive durante gravações. Ela acredita que o palco exige muito fisicamente, o que a mantém ativa e em forma.

Autocuidado e simplicidade

Fernanda valoriza cuidados básicos com a saúde e a aparência. Embora nunca tenha recorrido a cirurgias plásticas, mantém uma rotina de higiene e cuidados com a pele. Ela compartilhou: “Tomo de um a dois banhos por dia, vou ao dentista e boto um creminho na pele.”

Alimentação equilibrada sem restrições rígidas

A atriz cuida da alimentação, mas não se priva dos alimentos que aprecia. Ela enfatiza a importância de manter uma dieta saudável sem abrir mão dos prazeres culinários. Fernanda mencionou que, embora tenha ajustado a quantidade de comida ao longo dos anos, sempre valorizou refeições prazerosas.

Dedicação à vocação e propósito de vida

Para Fernanda, ter uma vocação e realizá-la plenamente é fundamental. Ela acredita que essa dedicação contribui para uma vida longa e satisfatória. Em suas palavras: “O primeiro [motivo para longevidade] é uma predisposição que tenho para a vida. O outro é ter uma vocação e realizá-la, porque ela é inarredável.”

Esses hábitos e atitudes refletem uma abordagem equilibrada e positiva diante da vida, possivelmente contribuindo para a longevidade e o vigor de Fernanda Montenegro.

