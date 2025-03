“Adolescência” – a série e a saúde mental de jovens

A série Adolescência, disponível na Netflix, aborda de forma contundente os desafios da saúde mental na juventude. Composta por quatro episódios, a produção retrata a história de Jamie Miller, um adolescente de 13 anos acusado de assassinar uma colega de escola. Filmada em plano-sequência, a série intensifica a sensação de realismo e angústia, destacando-se como uma das produções mais impactantes dos últimos tempos.

A adolescência é uma fase crítica para o desenvolvimento emocional e psicológico. Assim, durante esse período, fatores como mudanças físicas, pressões sociais e exposição a conteúdos online podem contribuir para o surgimento de transtornos mentais. A série evidencia como a falta de comunicação eficaz entre pais, educadores e adolescentes pode agravar essas questões, levando a consequências graves.

É essencial que responsáveis e educadores estejam, principalmente, atentos a sinais que podem indicar problemas de saúde mental nos adolescentes, tais como:​

A detecção e intervenção precoces são fundamentais para evitar, principalmente, o agravamento de transtornos mentais. O tratamento pode incluir psicoterapia, acompanhamento psiquiátrico e, em alguns casos, medicação. Além disso, o apoio familiar e escolar desempenha um papel crucial na recuperação e no bem-estar do adolescente.​

Muitos responsáveis tendem a subestimar ou ignorar certos comportamentos dos adolescentes, atribuindo-os à fase da adolescência. Entretanto, é vital reconhecer que mudanças abruptas no comportamento, expressões de desesperança ou comentários sobre suicídio devem ser levados a sério e tratados com urgência.​

A negligência em abordar questões de saúde mental na adolescência pode levar a consequências severas, incluindo o desenvolvimento de transtornos crônicos na vida adulta e, nos casos mais extremos, o suicídio. Portanto, é imperativo que a sociedade, famílias e instituições de ensino adotem uma postura proativa na identificação e tratamento dessas questões, garantindo um ambiente seguro e acolhedor para os jovens.​

A série Adolescência serve como um alerta e um convite à reflexão sobre a importância de compreender e apoiar a saúde mental dos adolescentes, ressaltando a necessidade de diálogo aberto e empático entre todas as partes envolvidas.

Leia também: SUS: esperança para Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo 1

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui